Jihočeský kraj

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Sdělení

Č. j. KRPC-95433-51/TČ-2025-020323 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                                                                                                                                                                                  Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje                                                                                                                                                              územní odbor Jindřichův Hradec                                                                                                                                                                               obvodní oddělení Třeboň                                                                                                                                                                                          Riegrova 1227                                                                                                                                                                                                            379 01 Třeboň

Č. j. KRPC-95433-51/TČ-2025-020223                                                                                                               Třeboň 5. ledna 2026

                                                                                                                                                                              Počet listů: 1

Veřejná vyhláška - sdělení

Dne 27.11.2025 bylo vyhotoveno usnesení dle ust. § 79f trestního řádu o zrušení zajištění finančních prostředků na bankovním účtu číslo3413266011/3030 vedeného u společnosti AirBank  IČO 29045371 se sídlem Evropská 2690/17, Praha 160 00 v CZK měně s předchozím souhlasem státního zástupce pod spisovou značkou ZN-1663/2025-19.

Písemnost byla prostřednictvím České pošty odeslána dne 27.11.2025 adresátovi Andris POLTARJONOKS, nar. 17.02.2002, st. přísl. LVA, doklad: PA2606589, trv. bytem Lotyšsko, přechodně bytem Řeznická 649/20, 110 00 Praha, E-mail: ghostone1@inbox.lv s možností vhození do poštovní schránky adresáta deset dnů od uložení, neboť nebyl nutný postup dle ust. § 64 odst. 1 trestního řádu.

Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát nemá schránku a poštovní doručovatel písemnost vrátil ve smyslu ust. § 64 odst. 4 trestního řádu dne 30.12.2025.

Toto sdělení se ve smyslu poslední věty dle ust. § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce po dobu 30 dnů. 

Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx. 

                                                                                                                                                   Za policejní orgán:

        prap. Kristýna Kunická                                                                                               npor. Mgr. Kateřina Vaníčková                                                         inspektor                                                                                                                        vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 05.01.2026                                                                                                                                                                                        Sejmuto dne: 05.02.2026

                                       

