Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Sdělení
Č. j. KRPC-95433-51/TČ-2025-020323
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor Jindřichův Hradec obvodní oddělení Třeboň Riegrova 1227 379 01 Třeboň
Č. j. KRPC-95433-51/TČ-2025-020223 Třeboň 5. ledna 2026
Počet listů: 1
Veřejná vyhláška - sdělení
Dne 27.11.2025 bylo vyhotoveno usnesení dle ust. § 79f trestního řádu o zrušení zajištění finančních prostředků na bankovním účtu číslo3413266011/3030 vedeného u společnosti AirBank IČO 29045371 se sídlem Evropská 2690/17, Praha 160 00 v CZK měně s předchozím souhlasem státního zástupce pod spisovou značkou ZN-1663/2025-19.
Písemnost byla prostřednictvím České pošty odeslána dne 27.11.2025 adresátovi Andris POLTARJONOKS, nar. 17.02.2002, st. přísl. LVA, doklad: PA2606589, trv. bytem Lotyšsko, přechodně bytem Řeznická 649/20, 110 00 Praha, E-mail: ghostone1@inbox.lv s možností vhození do poštovní schránky adresáta deset dnů od uložení, neboť nebyl nutný postup dle ust. § 64 odst. 1 trestního řádu.
Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát nemá schránku a poštovní doručovatel písemnost vrátil ve smyslu ust. § 64 odst. 4 trestního řádu dne 30.12.2025.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty dle ust. § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce po dobu 30 dnů.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
Za policejní orgán:
prap. Kristýna Kunická npor. Mgr. Kateřina Vaníčková inspektor vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 05.01.2026 Sejmuto dne: 05.02.2026