Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Sdělení

Č. j. KRPC-35095-43/TČ-2025-020615

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor Prachatice obvodní oddělení Vimperk 1. máje 73/7 385 01 Vimperk

Č. j. KRPC-35095-43/TČ-2025-020615 Vimperk 22. května 2025

Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ

Dne 13.03. 2025 bylo vyhotoveno usnesení podle § 79a odst. 1 trestního řádu o zajištění finančních prostředků na bankovním účtu číslo 1718289004/5500 vedené v CZK měně u Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901 včetně příslušenství a peněžních prostředků na účet dodatečně došlých, a to až do výše 550 000,- Kč a to bez předchozího souhlasu státního zástupce, v naléhavém případě, který nesnese odkladu ve věci spáchání přečinu podvod podle § 209 odst. 1,3 trestního zákoníku, kdy téhož dne byla na Okresního státního zastupitelství Prachatice doručena ze strany obvodního oddělení Vimperk Žádost o dodatečný souhlas se zajištěním, této žádosti bylo ze strany OSZ Prachatice vyhověno.

Písemnost byla prostřednictvím pošty odeslána dne 17.04.2025 adresátovi Hristo GELEV, nar. 11.08.2000, bytem Laubova 1729/8, 130 00 Praha 3, s možností vhození do poštovní schránky adresáta deset dnů od uložení, neboť nebyl nutný postup podle § 64 odst. 1 trestního řádu.

Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát nemá schránku a poštovní doručovatel písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu dne 09.05.2025.

Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.

Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.

Zpracoval Za policejní orgán:

prap. Jan Foltýn, DiS. npor. Mgr. Vlastimil Vlas inspektor zástupce vedoucího oddělení

Vyvěšeno dne: 22.05.2025 Sejmuto dne: 22.06.2025

