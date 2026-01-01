Č. j. KRPC-135402-49/TČ-2025-020323
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor České Budějovice obvodní oddělení Třeboň Riegrova 1227 379 01 Třeboň
Č. j. KRPC-135402-49/TČ-2025-020323 Třeboň 27. dubna 2026
Počet listů: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ
Dne 14.10.2026 bylo pod Č. j. KRPC-135402/TČ-2025-020323 vyhotoveno usnesení podle § 79a odst. 1 trestního řádu o zajištění finančních prostředků na bankovním účtu č. 5996478073/0800 vedené v CZK měně u banky Česká spořitelna, a.s., ulice Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO:45244782, včetně příslušenství a peněžních prostředků na účet dodatečně došlých, a to až do výše 20 000 Kč a to bez předchozího souhlasu státního zástupce Okresního státního zastupitelství Jindřichův Hradec pod Č. j. ZN 1942/2025 - 23 ve věci spáchání přečinu podvod podle § 209 odst. 1 trestního zákoníku.
Písemnost byla prostřednictvím České pošty zaslána majiteli bankovního účtu Jan GODŽO, nar. 08.01.1999 v Plzeň, svobodný, doklad: 210602921, trv. bytem Májová č. p. 729, 363 01 Ostrov s možností vhození do poštovní schránky adresáta, neboť nebyl nutný postup podle § 64 odst. 1 trestního řádu.
Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena a následně byla písemnost poštovním doručovatelem uložena dne 02.04.2026 na lhůtu 10 dnů, kdy si ji ani v tomto termínu adresát nevyzvedl. Poštovní doručovatel následně písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu policejnímu orgánu obvodní oddělení Třeboň.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce po dobu 30 dnů.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
prap. Jakub Ďurinák npor. Bc. Tomáš Bartoš inspektor zástupce vedoucího oddělení
Vyvěšeno dne: 12.05.2026 Sejmuto dne: 12.06.2026