Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Sdělení

Č. j. KRPC-135402-49/TČ-2025-020323 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                                                                                                                                                                                  Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje                                                                                                                                                              územní odbor České Budějovice                                                                                                                                                                              obvodní oddělení Třeboň                                                                                                                                                                                          Riegrova 1227                                                                                                                                                                                                            379 01 Třeboň

Č. j. KRPC-135402-49/TČ-2025-020323                                                                                                               Třeboň 27. dubna 2026

                                                                                                                                                                               Počet listů: 1

VEŘEJNÁ   VYHLÁŠKA   -   SDĚLENÍ

Dne 14.10.2026 bylo pod Č. j. KRPC-135402/TČ-2025-020323 vyhotoveno usnesení podle § 79a odst. 1 trestního řádu o zajištění finančních prostředků na bankovním účtu č. 5996478073/0800 vedené v CZK měně u banky Česká spořitelna, a.s., ulice Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO:45244782, včetně příslušenství a peněžních prostředků na účet dodatečně došlých, a to až do výše 20 000 Kč a to bez předchozího souhlasu státního zástupce Okresního státního zastupitelství Jindřichův Hradec pod Č. j. ZN 1942/2025 - 23 ve věci spáchání přečinu podvod podle § 209 odst. 1 trestního zákoníku.

Písemnost byla prostřednictvím České pošty zaslána majiteli bankovního účtu Jan GODŽO, nar. 08.01.1999 v Plzeň, svobodný, doklad: 210602921, trv. bytem Májová č. p. 729, 363 01 Ostrov s možností vhození do poštovní schránky adresáta, neboť nebyl nutný postup podle § 64 odst. 1 trestního řádu.

Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena a následně byla písemnost poštovním doručovatelem uložena dne 02.04.2026 na lhůtu 10 dnů, kdy si ji ani v tomto termínu adresát nevyzvedl. Poštovní doručovatel následně písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu policejnímu orgánu obvodní oddělení Třeboň.

Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce po dobu 30 dnů.

Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx. 

      prap. Jakub Ďurinák                                                                                            npor. Bc. Tomáš Bartoš                                                                          inspektor                                                                                                 zástupce vedoucího oddělení

Vyvěšeno dne: 12.05.2026                                                                                                                                                                                        Sejmuto dne: 12.06.2026

                                

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 