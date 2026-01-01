Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Sdělení
Č. j. KRPC-105432-46/TČ-2025-020323
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor Jindřichův Hradec obvodní oddělení Třeboň Riegrova 1227 379 01 Třeboň
Č. j. KRPC-105432-46/TČ-2025-020323 Třeboň 6. února 2026
Počet listů: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ
Dne 6.1.2026 bylo pod Č. j. KRPC-105432-39/TČ-2025-020323 vyhotoveno usnesení podle § 79f odst. 1, 3 trestního řádu o zrušení zajištění finančních prostředků na bankovním účtu č. 3445032017/3030 vedené v CZK měně u banky Air Bank a.s. se sídlem Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6, včetně příslušenství a peněžních prostředků na účet dodatečně došlých, a to až do výše 22.000 Kč a to s předchozím souhlasem státního zástupce Okresního státního zastupitelství Jindřichův Hradec pod č.j. ZN 1734/2025-26 ve věci spáchání přečinu podvod podle § 209 odst. 1 trestního zákoníku.
Písemnost byla prostřednictvím České pošty zaslána majiteli bankovního účtu Roland HORVÁTH, nar. 04.06.1996, st. přísl. XXC, trv. bytem Fö utca č. p. 66, Fulókércs, Maďarsko, přechodně bytem Legerova 619/72, 120 00 Praha s možností vhození do poštovní schránky adresáta, neboť nebyl nutný postup podle § 64 odst. 1 trestního řádu.
Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát nemá schránku a následně byla písemnost poštovním doručovatelem uložena dne 9.1.2026 na lhůtu 10 dnů, kdy si ji ani v tomto termínu adresát nevyzvedl. Poštovní doručovatel následně písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu policejnímu orgánu obvodní oddělení Třeboň.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce po dobu 30 dnů.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
nprap. Bc. Tomáš Bartoš vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 06.02.2026 Sejmuto dne: 06,03.2026