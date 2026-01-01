Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Sdělení
Č. j. KRPC-151399-25/TČ-2025-020323
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor Jindřichův Hradec obvodní oddělení Třeboň Riegrova 1227 379 01 Třeboň
Č. j. KRPC-151399-25/TČ-2025-020323 Třeboň 3.února 2026
Počet listů: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ
Dne 16.11.2025 bylo pod Č. j. KRPC-151399-12/TČ-2025-020323 vyhotoveno usnesení podle § 79a odst. 1 trestního řádu o zajištění finančních prostředků na bankovním účtu č. 363675859/0300 vedené v CZK měně u banky Československá obchodní banka a.s., IČO: 00001350, včetně příslušenství a peněžních prostředků na účet dodatečně došlých, a to až do výše 20 000 Kč a to bez předchozího souhlasu státního zástupce, v naléhavém případě, který nesnese odkladu ve věci spáchání přečinu podvod podle § 209 odst. 1 trestního zákoníku, kdy téhož dne byla na Okresní státní zastupitelství Jindřichův Hradec doručena ze strany obvodního oddělení policie Jindřichův Hradec žádost o dodatečný souhlas se zajištěním, této žádosti bylo ze strany OSZ Jindřichův Hradec dodatečně vyhověno.
Písemnost byla prostřednictvím České pošty zaslána majiteli bankovního účtu Roman YAROSLAVSKYI, nar. 12.09.1990 v DROHOBYCH, st. přísl. UKR, doklad: 902671533, trv. bytem Sazovická 508/10, 155 21 Praha-Zličín s možností vhození do poštovní schránky adresáta, neboť nebyl nutný postup podle § 64 odst. 1 trestního řádu.
Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát nemá schránku a následně byla písemnost poštovním doručovatelem uložena dne 8.1.2026 na lhůtu 10 dnů, kdy si ji ani v tomto termínu adresát nevyzvedl. Poštovní doručovatel následně písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu policejnímu orgánu obvodní oddělení Třeboň.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce po dobu 30 dnů.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
Za policejní orgán:
nprap. Bc. Tomáš Bartoš npor. Mgr. Kateřina Vaníčková, DiS. vrchní inspektor vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 03.02.2026 Sejmuto dne: 03.03.2026