Č. j. KRPC-151399-25/TČ-2025-020323 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                                                                                                                                                                                   Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje                                                                                                                                                             územní odbor Jindřichův Hradec                                                                                                                                                                              obvodní oddělení Třeboň                                                                                                                                                                                          Riegrova 1227                                                                                                                                                                                                           379 01 Třeboň

Č. j. KRPC-151399-25/TČ-2025-020323                                                                                                                    Třeboň 3.února 2026

                                                                                                                                                                                    Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ

Dne 16.11.2025 bylo pod Č. j. KRPC-151399-12/TČ-2025-020323 vyhotoveno usnesení podle § 79a odst. 1 trestního řádu o zajištění finančních prostředků na bankovním účtu č. 363675859/0300 vedené v CZK měně u banky Československá obchodní banka a.s., IČO: 00001350, včetně příslušenství a peněžních prostředků na účet dodatečně došlých, a to až do výše 20 000 Kč a to bez předchozího souhlasu státního zástupce, v naléhavém případě, který nesnese odkladu ve věci spáchání přečinu podvod podle § 209 odst. 1 trestního zákoníku, kdy téhož dne byla na Okresní státní zastupitelství Jindřichův Hradec doručena ze strany obvodního oddělení policie Jindřichův Hradec žádost o dodatečný souhlas se zajištěním, této žádosti bylo ze strany OSZ Jindřichův Hradec dodatečně vyhověno.

Písemnost byla prostřednictvím České pošty zaslána majiteli bankovního účtu Roman YAROSLAVSKYI, nar. 12.09.1990 v DROHOBYCH, st. přísl. UKR, doklad: 902671533, trv. bytem Sazovická 508/10, 155 21 Praha-Zličín s možností vhození do poštovní schránky adresáta, neboť nebyl nutný postup podle § 64 odst. 1 trestního řádu.

Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát nemá schránku a následně byla písemnost poštovním doručovatelem uložena dne 8.1.2026 na lhůtu 10 dnů, kdy si ji ani v tomto termínu adresát nevyzvedl. Poštovní doručovatel následně písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu policejnímu orgánu obvodní oddělení Třeboň.

Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce po dobu 30 dnů. 

Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.  

                                                                                                                                                       Za policejní orgán:

nprap. Bc. Tomáš Bartoš                                                                                                        npor. Mgr. Kateřina Vaníčková, DiS.                                 vrchní inspektor                                                                                                                               vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 03.02.2026                                                                                                                                                                                       Sejmuto dne: 03.03.2026

 

