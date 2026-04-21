Č. j. KRPE-64924-63/TČ-2025-170979
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Svitavy
Odd. analytiky a kyber. kriminality
Skupina kybernetické kriminality SKPV
Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy
Svitavy 16. dubna 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ
Dne 18.03.2026 bylo vyhotoveno pod č.: KRPE-64924-62/TČ-2025-170979 Usnesení podle § 81a trestního řádu, za užití ustanovení § 80 a § 81 trestního řádu, kterým se vydává osobě Josef VOMÁČKA, r. 1946, trvale bytem Cerekvice nad Loučnou č. p. 145, 569 53 Cerekvice nad Loučnou nemovité věci, které byly zajištěny dle § 79a trestního řádu a to peněžní prostředky na bankovním účtu č. 5888170063/0800 vedeného u společnosti Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4 - 140 00, Česká republika, majitelky Boženy KLEMTOVÉ, r. 1954, trv. bytem Mírové náměstí č. p. 35, 440 01 Louny ve výši 35.000 Kč.
Písemnost byla prostřednictvím pošty odeslána dne 19.03.2026 adresátovi Božena KLEMTOVÁ, r. 1954, trv. bytem Mírové náměstí č. p. 35, 440 01 Louny.
Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát nemá schránku a písemnost si nevyzvednul, proto poštovní doručovatel písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu dne 07.04.2026.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
por. Bc. Josef Bilanský
komisař
Vyvěšeno dne: 21.04.2026
Sejmuto dne: 20.05.2026