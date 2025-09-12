Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Sdělení
Č. j. KRPC-60685-33/TČ-2025-020810
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor Tábor obvodní oddělení Bechyně nám. T. G. Masaryka 4 391 65 Bechyně
Č. j. KRPC-60685-33/TČ-2025-020810 Bechyně 14. října 2025
Počet listů: 1
SDĚLENÍ
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 odstavec 4 trestního řádu
Adresát: Lukáš HOLUB, nar. 26.03.1993 v Bruntál, svobodný, doklad: 217043704, trv. bytem Štúrova 656/74, 415 01 Teplice-Trnovany
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Štúrova 656/74, 415 01 Teplice-Trnovany
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územ ní odbor Tábor, obvodní oddělení Bechyně.
Doručovaná písemnost: Usnesení pod Č. j. KRPC-60685/TČ-2025-020810-RN dle § 81a trestního řádu s odkazem na § 80 trestního řádu a § 81 trestního řádu ze dne 12.09.2025.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout v době od 07:30 hodin do 19:30 hodin na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územním odboru Tábor, obvodním oddělení Bechyně, nám. T. G. Masaryka 4, 391 65 Bechyně. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen a adresát na uvedené adrese nemá poštovní schránku, nebylo možné písemnost u doručujícího orgánu uložit a do schránky adresáta vložit výzvu k vyzvednutí zásilky. Podle § 64 odstavec 4 trestního řádu byla zásilka vrácena odesílateli a je o tom vyvěšeno oznámení na úřední desce. Podle § 63 odstavec 1 trestního řádu se pro doručování se přiměřeně užijí předpisy platné pro doručování v občanském soudím řízení.
Podle § 50l odstavec 1 občanského soudního řádu stanoví-li zákon, že rozhodnutí nebo jiná písemnost mají být vyvěšeny na úřední desce soudu, platí, že desátým dnem po dni vyvěšení byly doručeny.
Podle § 50l odstavec 2 občanského soudního řádu stanoví-li zákon, že na úřední desce soudu má být vyvěšena výzva nebo sdělení, sejme se výzva nebo sdělení po uplynutí 30 dnů ode dne vyvěšení.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
prap. Richard Novotný inspektor
Vyvěšeno dne: 15.10.2025 Sejmuto dne: 15.11.2025