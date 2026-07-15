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Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Veřejná vyhláška - sdělení

Č. j. KRPE-13006-57/TČ-2026-170916 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Svitavy
Obvodní oddělení Moravská Třebová
Komenského 296/52, 571 01 Moravská Třebová

Svitavy 13. července 2026          

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ

Dne 06.02.2026 bylo vyhotoveno usnesení podle ustanovení § 79a odstavce 1 trestního řádu, kterým se zajišťuje věc, a to peněžní prostředky na bankovním účtu č. 367425910/0300 majitelky Fiorina Inaudi, nar. 10.08.2005, st. přísl. Itálie, doručovací adresa Hálkova 1616/13, 120 00 Praha 2-Nové Město, ve výši 285.583 Kč.

Písemnost byla prostřednictvím pošty odeslána dne 20.03.2026 adresátce Fiorina Inaudi, nar. 10.08.2005, st. přísl. Itálie, doručovací adresa Hálkova 1616/13, 120 00 Praha 2-Nové Město, Česká republika, s možností vhození do poštovní schránky adresáta deset dnů od uložení.

Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť písemnost na uvedené adrese nebyla vyzvednuta a poštovní doručovatel písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu dne 02.04.2026.

Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.

npor. Ing. Stanislav Vodák         
vedoucí oddělení                

Vyvěšeno dne: 15.07.2026
Sejmuto dne: 15.08.2026

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