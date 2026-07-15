Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Veřejná vyhláška - sdělení
Č. j. KRPE-13006-57/TČ-2026-170916
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Svitavy
Obvodní oddělení Moravská Třebová
Komenského 296/52, 571 01 Moravská Třebová
Svitavy 13. července 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ
Dne 06.02.2026 bylo vyhotoveno usnesení podle ustanovení § 79a odstavce 1 trestního řádu, kterým se zajišťuje věc, a to peněžní prostředky na bankovním účtu č. 367425910/0300 majitelky Fiorina Inaudi, nar. 10.08.2005, st. přísl. Itálie, doručovací adresa Hálkova 1616/13, 120 00 Praha 2-Nové Město, ve výši 285.583 Kč.
Písemnost byla prostřednictvím pošty odeslána dne 20.03.2026 adresátce Fiorina Inaudi, nar. 10.08.2005, st. přísl. Itálie, doručovací adresa Hálkova 1616/13, 120 00 Praha 2-Nové Město, Česká republika, s možností vhození do poštovní schránky adresáta deset dnů od uložení.
Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť písemnost na uvedené adrese nebyla vyzvednuta a poštovní doručovatel písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu dne 02.04.2026.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
npor. Ing. Stanislav Vodák
vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 15.07.2026
Sejmuto dne: 15.08.2026