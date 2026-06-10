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Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Veřejná vyhláška - sdělení

Č. j. KRPE-29294-61/TČ-2026-170917 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Svitavy
Obvodní oddělení
Čsl. armády 620, 572 01 Polička

Svitavy 10. června 2026          

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ

Dne 26.03.2026 bylo vyhotoveno usnesení podle ustanovení § 79a odstavce 1 trestního řádu, kterým se  zajišťují peněžní prostředky na bankovním účtu č. 369383339/0300, majitelky Liudmyla PLESHA, nar. 08.05.1971 v Dněpropetrovsk, vedeného u společnosti Československá obchodní banka, a. s., IČO: 00001350, se sídlem Radlická 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice, ve výši 127.100 Kč. 

Písemnost s rozhodnutím byla osobě Liudmyla PLESHA, nar. 08.05.1971, prostřednictvím pošty odeslána dne 15.05.2026 na známou adresu pobytu, Praha 3 - Žižkov, ul. Olšanská 2898/4g.  

Písemnost však nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena a ani si zásilku nevyzvedl na základě oznámení. S ohledem na uvedené poštovní doručovatel písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu dne 26.05.2026.  

Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.

por. Mgr. Danuše Dufková        
komisař                      

Vyvěšeno dne: 10.06.2026
Sejmuto dne: 09.07.2026

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