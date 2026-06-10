Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Veřejná vyhláška - sdělení
Č. j. KRPE-29294-61/TČ-2026-170917
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Svitavy
Obvodní oddělení
Čsl. armády 620, 572 01 Polička
Svitavy 10. června 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ
Dne 26.03.2026 bylo vyhotoveno usnesení podle ustanovení § 79a odstavce 1 trestního řádu, kterým se zajišťují peněžní prostředky na bankovním účtu č. 369383339/0300, majitelky Liudmyla PLESHA, nar. 08.05.1971 v Dněpropetrovsk, vedeného u společnosti Československá obchodní banka, a. s., IČO: 00001350, se sídlem Radlická 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice, ve výši 127.100 Kč.
Písemnost s rozhodnutím byla osobě Liudmyla PLESHA, nar. 08.05.1971, prostřednictvím pošty odeslána dne 15.05.2026 na známou adresu pobytu, Praha 3 - Žižkov, ul. Olšanská 2898/4g.
Písemnost však nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena a ani si zásilku nevyzvedl na základě oznámení. S ohledem na uvedené poštovní doručovatel písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu dne 26.05.2026.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
por. Mgr. Danuše Dufková
komisař
Vyvěšeno dne: 10.06.2026
Sejmuto dne: 09.07.2026