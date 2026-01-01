Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Sdělení
Č. j. KRPC-116845-50/TČ-2025-0201PA
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor České Budějovice služba kriminální policie a vyšetřování oddělení analytiky a kybernetické kriminality Plavská 2 370 07 České Budějovice
Č. j. KRPC-116845-50/TČ-2025-0201PA České Budějovice 2. dubna 2026
Počet listů: 2
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
oznámení o možnosti převzetí písemnosti
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení analytiky a kybernetické kriminality, Plavská 2, 370 01 České Budějovice v trestním řízení Č. j. KRPC-116845/TČ-2025-0201PA
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,
osoběNorbert GLONCZI, nar. 03.11.1987 v Szikszó, st. přísl. HUN, přechodně bytem Marciho 711/6, 108 00 Praha 10 - Malešice, Česko, možnost převzetí uvedené písemnosti:
Usnesení o zajištění výnosů z trestné činnosti ve smyslu ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu vedené pod Č. j. KRPC-116845-14/TČ-2022-020181 ze dne 5.9.2025, vydané Policií České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, ve věci zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.
Usnesení podle § 79a odst. 1 trestního řádu je tedy v souladu s ustanovením § 64 odst. 4, trestního řádu, doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresátovi poštovním doručovatelem doručena nebyla, neboť adresát nemá na svých uváděných adresách poštovní schránku, fakticky se na uváděných adresách nezdržuje a policejní orgán nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu.
Adresát si může uloženou písemnost vyzvednout v pracovní dny v době od 07:30 do 15:30 hodin na útvaru Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení analytiky a kybernetické kriminality, Plavská 2, 370 07 České Budějovice. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi - http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
nprap. Petr Sláma vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 07.04.2026 Sejmuto dne: 07.05.2026