Č. j. KRPC-49332-22/TČ-2026-020615
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor Prachatice obvodní oddělení Vimperk 1. máje 73/7 385 01 Vimperk
Vimperk 26. května 2026
Počet listů: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ
Dne 30.03.2026 bylo vyhotoveno usnesení podle § 79a odst. 1 trestního řádu k zajištění finančních prostředků ve výši 45 000 Kč na bankovním účtu č. 3611491017/3030 majitele Marie Oláhové oprávněné osobě Janu SLEPIČKOVI.
Písemnost byla prostřednictvím pošty odeslána dne 05.05.2026 adresátovi Marii Oláhové nar. 2009 na adresu trvalého bydliště Radnická 383/5, 602 00 Brno, s možností vhození do poštovní schránky adresáta deset dnů od uložení, neboť nebyl nutný postup podle § 64 odst. 1 trestního řádu.
Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát si poštovní zásilku ve lhůtě 10 dnů nepřevzal a poštovní doručovatel písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu dne 19.05.2026.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
prap. Ondřej Oulický npor. Mgr. Jan Mirvald inspektor vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 26.05.2026 Sejmuto dne: 26.06.2026