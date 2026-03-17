Veřejná vyhláška - sdělení

Č. j. KRPE-7721-102/TČ-2026-170979 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Svitavy
Odd. analytiky a kyber. kriminality
Skupina kybernetické kriminality SKPV
Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy

Svitavy 16. března 2026          

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ

Dne 22.01.2026 bylo vyhotoveno usnesení podle ustanovení § 79f odstavce 1 trestního řádu, kterým se zajišťuje věc, a to peněžní prostředky na bankovním účtu č. 670100-2222580636/6210 majitelky Alisa RUSSKOVA, nar. 13.10.2001 v SYZRAŇ, svobodná, st. přísl. RUS, doklad: 001931402, trv. bytem Olympijská 1902/5, 169 00 Praha-Břevnov, Česko vedeného u společnosti mBank S.A., organizační složka, IČO: 27943445, se sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8-Karlín, ve výši 10.009 Kč.

Písemnost byla prostřednictvím pošty odeslána dne 13.02.2026 adresátovi Alisa RUSSKOVA, nar. 13.10.2001 v SYZRAŇ, svobodná, st. přísl. RUS, doklad: 001931402, trv. bytem Olympijská 1902/5, 169 00 Praha-Břevnov, Česko, s možností vhození do poštovní schránky adresáta deset dnů od uložení.

Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát je na uvedené adrese neznámý a poštovní doručovatel písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu dne 26.02.2026. 

Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.

nprap. Jakub Florek            
vrchní inspektor               

Vyvěšeno dne: 17.03.2026
Sejmuto dne: 17.04.2026

