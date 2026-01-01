VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Sdělení
Č. j. KRPC-137431-159/TČ-2025-020881
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor Tábor služba kriminální policie a vyšetřování oddělení hospodářské kriminality Soběslavská 2763 390 05 Tábor
Č. j. KRPC137431/TČ-2025-020881 Tábor 21. dubna 2026
Počet listů: 1
Výzva k vyzvednutí písemnosti
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Tábor, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení hospodářské kriminality, Soběslavská 2763, 390 05 Tábor, jakožto doručující orgán
tímto vyzývá
Peter Torák
Kostelní 17/14
352 01 Aš
k vyzvednutí písemnosti Č. j. KRPC-137431-152/TČ-2025-020881,
která je dnem 21.04.2025 připravena k vyzvednutí na adrese Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Tábor, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení hospodářské kriminality, Soběslavská 2763, 390 05 Tábor, jakožto doručující orgán.
Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
por. Ing. Štěpán Kostrůnek komisař
Vyvěšeno dne: 22.04.2026 Sejmuto dne: 02.05.2026