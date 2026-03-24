Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Veřejná vyhláška - sdělení
Č. j. KRPE-116919-37/TČ-2025-170979
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Svitavy
Odd. analytiky a kyber. kriminality
Skupina kybernetické kriminality SKPV
Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy
Svitavy 20. března 2026
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - S D Ě L E N Í
Dne 21.12.2025 bylo vyhotoveno usnesení podle ustanovení § 79f odstavce 1 trestního řádu, kterým se zajišťuje věc, a to peněžní prostředky na bankovním účtu č. 6659062004/5500 majiteli Pavol DAVID, nar. 23.05.2000, st. přísl. SVK, doručovací adresa 28.října čp. 1754 , Ostrava 70200, ve výši 20.000 Kč.
Písemnost byla prostřednictvím pošty odeslána dne 30.01.2026 adresátovi Pavol DAVID, nar. 23.05.2000, st. přísl. SVK, doručovací adresa 28.října čp. 1754 , Ostrava 70200, Česká republika, s možností vhození do poštovní schránky adresáta deset dnů od uložení.
Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť písemnost na uvedené adrese nebyla vyzvednuta a poštovní doručovatel písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu dne 17.02.2026.
Dále písemnost byla prostřednictvím pošty odeslána dne 03.03.2026 adresátovi Pavol DAVID, nar. 23.05.2000, st. přísl. SVK, adresa trv. bydliště Lúčna 48/5, 094 31 Prosačov, Slovenská republika.
Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát je na uvedené adrese neznámý a poštovní doručovatel písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu dne 08.03.2026.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
nprap. Jakub Florek
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 24.03.2026
Sejmuto dne: 25.04.2026