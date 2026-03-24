Policie České republiky  

Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Veřejná vyhláška - sdělení

Č. j. KRPE-116919-37/TČ-2025-170979 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Svitavy
Odd. analytiky a kyber. kriminality
Skupina kybernetické kriminality SKPV
Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy

Svitavy 20. března 2026
 

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - S D Ě L E N Í
 

Dne 21.12.2025 bylo vyhotoveno usnesení podle ustanovení § 79f odstavce 1 trestního řádu, kterým se zajišťuje věc, a to peněžní prostředky na bankovním účtu č. 6659062004/5500 majiteli Pavol DAVID, nar. 23.05.2000, st. přísl. SVK, doručovací adresa 28.října čp. 1754 , Ostrava 70200, ve výši 20.000 Kč.

Písemnost byla prostřednictvím pošty odeslána dne 30.01.2026 adresátovi Pavol DAVID, nar. 23.05.2000, st. přísl. SVK, doručovací adresa 28.října čp. 1754 , Ostrava 70200, Česká republika, s možností vhození do poštovní schránky adresáta deset dnů od uložení.

Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť písemnost na uvedené adrese nebyla vyzvednuta a poštovní doručovatel písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu dne 17.02.2026.

Dále písemnost byla prostřednictvím pošty odeslána dne 03.03.2026 adresátovi Pavol DAVID, nar. 23.05.2000, st. přísl. SVK, adresa trv. bydliště Lúčna 48/5, 094 31 Prosačov, Slovenská republika.

Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát je na uvedené adrese neznámý a poštovní doručovatel písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu dne 08.03.2026.

Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.

nprap. Jakub Florek
vrchní inspektor  

Vyvěšeno dne: 24.03.2026
Sejmuto dne:  25.04.2026

