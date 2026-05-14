Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Veřejná vyhláška - sdělení
Č. j. KRPE-94520-79/TČ-2025-170914-4.4.
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Svitavy
Obvodní oddělení
Vodní valy 1142, 570 01 Litomyšl
Litomyšl 11. května 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ
Dne 11.05.2026 bylo vyhotoveno Usnesení podle § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu, kterým se ruší zajištění věci, a to peněžní prostředky na bankovním účtu č. 7288797179/0100 vedeného u společnosti Komerční banka, a.s., IČO: 45317054, se sídlem Na příkopě, 110 00 Praha, majitele Mario SZTOJKA, r. 1995, trv. bytem Liborova 470/2, 169 00 Praha-Břevnov a to ve výši 798.177 Kč.
Písemnost byla prostřednictvím pošty odeslána dne 11.05.2026 adresátovi Mario SZTOJKA, r. 1995, trv. bytem Liborova 470/2, 169 00 Praha-Břevnov.
Písemnost je současně doručována prostřednictvím VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY - SDĚLENÍ, neboť adresát tj. Mario SZTOJKA, r. 1995 si poštu na adrese svého trvalého pobytu nepřebírá a je nekontaktní.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
por. Bc. Josef Bilanský
komisař
Vyvěšeno dne: 14.05.2026
Sejmuto dne: 12.06.2026