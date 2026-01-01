Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Sdělení

Č. j. KRPC-151399-30/TČ-2025-020323 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                                                                                                                                                                                  Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje                                                                                                                                                              územní odbor Jindřichův Hradec                                                                                                                                                                              obvodní oddělení Třeboň                                                                                                                                                                                          Riegrova 1227                                                                                                                                                                                                            379 01 Třeboň

Č. j. KRPC-151399-30/TČ-2025-020323                                                                                                                      Třeboň 11. března 2026

                                                                                                                                                                                       Počet listů: 1 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ

Dne 18.2.2025 bylo pod Č. j. KRPC-151399-28/TČ-2025-020323 vyhotoveno usnesení podle § 79f odst. 1, 3 trestního řádu o zrušení nastaveného zajištění finančních prostředků na bankovním účtu č. 363675859/0300 vedené v CZK měně u banky Československá obchodní banka a.s., IČO: 00001350, včetně příslušenství a peněžních prostředků na účet dodatečně došlých, a to až do výše 20 000 Kč s předchozím souhlasem státního zástupce Okresního státního zastupitelství Jindřichův Hradec, který byl vydán dne 9.2.2026 pod Č. j. ZN 2028/2025-20 v prověřované věci podezření ze spáchání přečinu podvod podle § 209 odst. 1 trestního zákoníku.

Písemnost byla prostřednictvím České pošty zaslána majiteli bankovního účtu Roman YAROSLAVSKYI, nar. 12.09.1990 v DROHOBYCH, st. přísl. UKR, doklad: 902671533, na adresu zjištěnou provedeným šetřením Služeb 256/6 Praha 10 Malešice 108 00 s možností vhození do poštovní schránky adresáta, neboť nebyl nutný postup podle § 64 odst. 1 trestního řádu.

Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát nemá schránku a následně byla písemnost poštovním doručovatelem uložena dne 19.2.2026 na lhůtu 10 dnů, kdy si ji ani v tomto termínu adresát nevyzvedl. Poštovní doručovatel následně písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu policejnímu orgánu obvodní oddělení Třeboň.

Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce po dobu 30 dnů - http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx. 

                                                                                                                                          npor. Bc. Tomáš Bartoš                                                                                                                                                                                           zástupce vedoucího oddělení

Vyvěšeno dne: 12.03.2026                                                                                                                                                                                         Sejmuto dne: 12.04.2026

        

 

