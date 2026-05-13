Č. j. KRPE-82281-46/TČ-2025-170979
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Svitavy
Odd. analytiky a kyber. kriminality
Skupina kybernetické kriminality SKPV
Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy
Svitavy 7. května 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ
Dne 30.03.2026 bylo vyhotoveno usnesení podle § 80 odstavce 1 věty třetí trestního řádu ve spojení s § 81a trestního řádu s tím, že se peněžní prostředky ve výši 4.224,21 Kč, zajištěné podle § 79a odstavce 1 trestního řádu Usnesením policejního orgánu ze dne 23.08.2025, evidovaném pod č.j. KRPM-115789-8/TČ-2025-140913 (s odůvodněním), jako výnos z trestné činnosti, na bankovním účtu č. 2480339028/3030 vedeném u Air Bank a.s., IČO: 29045371, se sídlem Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6-Dejvice, majitele Lucia HÓDOŠIOVÁ, r. 1980, byt. Michelský Vrch 977/22, 460 14 LIBEREC, ukládají do úschovy Okresního soudu ve Svitavách, IČO: 00025011, se sídlem Dimitrovova 679/33, 568 02 Svitavy-Předměstí.
Písemnost byla prostřednictvím pošty odeslána dne 30.04.2026 adresátovi Lucia HÓDOŠIOVÁ, r. 1980, byt. Michelský Vrch 977/22, 460 14 LIBEREC s možností vhození do poštovní schránky adresáta deset dnů od uložení.
Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát nemá schránku, je na uvedené adrese neznámý a poštovní doručovatel písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu dne 07.05.2026.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
por. Bc. Josef Bilanský
komisař
Vyvěšeno dne: 13.05.2026
Sejmuto dne: 11.06.2026