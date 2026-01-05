Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Oznámeno o možnosti převzít písemnost
Č. j. KRPC-23755-128/TČ-2028-020681
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor Prachatice služba kriminální policie a vyšetřování oddělení hospodářské kriminality Pivovarská 4 383 24 Prachatice
Č. j. KRPC-23755-128/TČ-2025-020681 Prachatice 5. ledna 2026
Počet listů: 1
oznámení o možnosti převzetí písemnosti
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Prachatice, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení hospodářské kriminality, Pivovarská 4, 383 24 Prachatice v trestním řízení Č. j. KRPC-23755/TČ-2025-020681
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,
osobě Vlad MUNTEANU, nar. 07.09.2002, st. přísl. ROU, trv. bytem NUCULAY č. p. 585, LASI, Česko, přechodně bytem CETYŇSKÁ 660/5, 150 00 PRAHA 5, možnost převzetí uvedené písemnosti:
Usnesení podle § 79f trestního řádu ze dne 05.01.2026, pod Č. j. KRPC-23755-127/TČ-2025-020681, vydané Policií České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Prachatice, ve věci zajištění a následného vydání finančních prostředků na bankovním účtu.
Usnesení podle § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu je tedy v souladu s ustanovením § 64 odst. 4, trestního řádu, doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresátovi poštovním doručovatelem doručena nebyla, neboť adresát nemá na svých uváděných adresách poštovní schránku, fakticky se na uváděných adresách nezdržuje a policejní orgán nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Prachatice, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení hospodářské kriminality, Pivovarská 4, 383 24 Prachatice, telefon 974236111, v pracovní den od 07:30 hod. do 15:30 hod.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
nprap. Jiří Postl vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 05.01.2026 Sejmuto dne: 05.02.2026