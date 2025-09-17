Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Veřejná vyhláška, oznámení o vyhlášení popisu věci – finanční prostředky
Č. j. KRPB-108051-103/TČ-2017-060281-FK
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
1. oddělení hospodářské kriminality
Cejl 4/6, 611 38 Brno
Č. j. KRPB-108051-103/TČ-2017-060281-FK
Brno 16. září 2025
VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCÍ
Policejní orgán Policie České republiky, 1. oddělení hospodářské kriminality, Cejl 4/6, 611 38 Brno dne 16. září.2025 ve věci: NP - legalizace výnosů z trestné činnosti, podle § 81 odst. 1 trestního řádu vyhlašuje popis věcí:
1) finanční prostředky ve výši 19,07 EUR (tj. slovy devatenáct EUR a sedm centů) na účtu č. 278506081/0300 založený na osobu Mihaela URSACHI, nar. 6.6.1991,
2) finanční prostředky ve výši 352,- Kč (tj. slovy třistapadesátdva korun českých) na účtu č. 2114194017/2700 založený na osobu Mihaela URSACHI, nar. 6.6.1991,
3) finanční prostředky ve výši 242,- Kč (tj. slovy dvěstěčtyřicetdva korun českých) a 28,62 EUR (slovy dvacetosm EUR a šedesátdva centů) na účtu č. 9884934001/5500 založený na osobu Mihaela URSACHI, nar. 6.6.1991,
4) finanční prostředky ve výši 460,- Kč (tj. slovy čtyřistašedesát korun českých) na účtu č. 278481179/0300 založený na osobu Cristina CIOBANU, nar. 7.10.1984,
5) finanční prostředky ve výši 28,25 EUR (tj. slovy dvacetosm EUR a dvacetpět centů) na účtu č. 278481232/0300 založený na osobu Cristina CIOBANU, nar. 7.10.1984,
6) finanční prostředky ve výši 62,65,- Kč (tj. slovy šedesátdva korun českých a šedesátpět haléřů) na účtu č. 3010965053/0800 založený na osobu Costica Valentin BAHNEAN, nar. 8.6.1987,
7) finanční prostředky ve výši 1.035,73 Kč (tj. slovy jedentisíctřicetpět korun českých a sedmdesáttři haléřů) na účtu č. 279413346/0300 založený na osobu Claudia SZEKERES, nar. 1.9.1988,
8) finanční prostředky ve výši 4.232,10 EUR (slovy čtyřitisícedvěstětřicetdva EUR a deset centů) na účtu č. 9879254001/5500 založený na osobu Paula Maria DRAGAN, nar. 4.11.1986,
9) finanční prostředky ve výši 5.507,07 EUR (tj. slovy pěttisícpětsetsedm EUR a sedm centů) na účtu č. 279475096/0300, založený na osobu Anci Sarkozy, nar. 9.10.1989,
které byly podle § 79a odst. 1 trestního řádu ve spojení s ustanovením § 77 b odst. 3 trestního řádu zajištěny, a které byly pravděpodobně získány trestným činem a není známo komu věci patří.
Poškozený se vyzývá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto vyhlášení přihlásil pod shora uvedeným Č.j. na adresu: 1. oddělení hospodářské kriminality, Cejl 4/6, 611 38 Brno.
por. Bc. František Kramář
komisař SKPV HK MŘ Brno
Vyvěšeno dne: 17.09.2025
Sejmuto dne: 18.03.2026