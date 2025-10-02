Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Veřejná vyhláška, oznámení o veřejném popisu nalezených zbraní – bližší specifikace je uvedena v textu
Č. j. KRPB-14667-4/ČJ-2025-0602IZ
Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Brno
Příční 31
611 32 Brno
Č. j. KRPB-14667-4/ČJ-2025-0602IZ
Brno 2. října 2025
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva dle § 10 odst. 2 a § 74 odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v platném znění (dále jen „zákon“), vydává v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tuto
veřejnou vyhlášku,
kterou oznamuje neznámému vlastníku veřejný popis nalezených věcí:
- vedeno pod čj. KRPB-105461/ČJ-2021-0600IZ:
- revolver perkusní, výrobce ASM, ráže .44, v.č. E09735, běžné opotřebení.
Věc byla nalezena a následně odevzdána Policii České republiky. Vlastnictví ke zbrani se nepodařilo prokázat - vlastník věci je neznámý.
- vedeno pod čj. KRPB-69064/ČJ-2023-0600IZ:
- brokovnice dvojka, výrobce Belgie, ráže 16/65, v.č. 163699, běžné opotřebení.
Věc byla nalezena a následně odevzdána Policii České republiky. Vlastnictví ke zbrani se nepodařilo prokázat - vlastník věci je neznámý.
vedeno pod čj. KRPB-152541/ČJ-2025-0600IZ:
- puška opakovací, výrobce Zbrojovka Brno, ráže 8 x 57 JS, v.č. 3101S1, model 24, běžné opotřebení.
Věc byla nalezena a následně odevzdána Policii České republiky. Vlastnictví ke zbrani se nepodařilo prokázat - vlastník věci je neznámý.
vedeno pod čj. KRPB-96709/ČJ-2025-0600IZ:
- revolver perkusní, výrobce F.LLI PIETTA, ráže .36, v.č. 356723, model 1851 Reb Nord Navy, běžné opotřebení,
- flobertka, kategorie C-1, výrobce J.G. Anschütz, ráže 9 mm Flobert, v.č. 422705, model neuveden, běžné opotřebení,
- malorážka jednoranová, výrobce DUO, model neuveden, ráže 22 Long Rifle, v.č. 1827, běžné opotřebení.
Věci byly nalezeny a následně odevzdány Policii České republiky. Vlastnictví ke zbraním se nepodařilo prokázat - vlastník věcí je neznámý.
- vedeno pod čj. KRPB-47337/ČJ-2025-0600IZ:
- pistole vzduchová, výrobce GAMO, model P 800, ráže 4,5 mm (cal. 177), v.č. 04-4C-044561-03, běžné opotřebení, drobná rez, oděrky.
Věc byla nalezena a následně odevzdána Policii České republiky. Vlastnictví ke zbrani se nepodařilo prokázat - vlastník věci je neznámý.
Jelikož do dnešního dne nebyli zjištěni vlastníci nalezených věcí, jsou věci v současné době uloženy v úschově u Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Oddělení správního řízení, kontaktní místo Brno, ulice Příční č. 31, kde budou v souladu s § 68 odst. 3 zákona uloženy po dobu 6 měsíců ode dne jejich nálezu.
Po této lhůtě bude správní orgán postupovat podle § 68 odst. 3 zákona v souladu s § 1052 a následujícími zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nepřihlásí-li se vlastník nalezených věcí ve stanovené lhůtě 6 měsíců, připadají nalezené věci do vlastnictví státu.
Tato veřejná vyhláška je současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přenos dat na adrese: https://policie.gov.cz/sprava-jihomoravskeho-kraje-o-nas-uredni-deska.aspx .
Zpracoval:
nprap. Ing. Iveta Rivero Ramos
kpt. Mgr. Igor Šoukal
vrchní komisař
(podepsáno elektronicky)
Vyvěšeno dne: 02.10.2025
Sejmuto dne: 18.11.2025