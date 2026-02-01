Policie České republiky  

Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Veřejná vyhláška, oznámení o veřejném popisu nalezené zbraně - rám pistole samonabíjecí, výrobce: Česká Zbrojovka, výrobní číslo: A7218

Č. j. KRPB-26824-3/ČJ-2026-0604IZ 

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Kontaktní místo Břeclav
Národních hrdinů 15
690 16 Břeclav

Č. j. KRPB-26824-3/ČJ-2026-0604IZ

Břeclav 5. února 2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve věcech státní správy ve věcech zbraní a střeliva dle ust. § 135 odst. 1 písm. c) a ust. § 136 odst. 2 písm. a) zákona číslo 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, v platném znění (dále jen „zákona o zbraních“) vydává v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tuto

veřejnou vyhlášku,

kterou oznamuje neznámému vlastníku veřejný popis nalezené věci:
1 ks rám pistole samonabíjecí, výrobce: Česká Zbrojovka, model: 52, výrobní číslo: A7218 + zásobník
Uvedená věc byla nalezena dne 4. února 2026, v obci Velké Bílovice na ulici Růžová.

Protože do dnešního dne nebyl zjištěn vlastník nalezené věci, je věc v současné době uložena v úschově u Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Břeclav, ul. Národních hrdinů č. 15, Břeclav, kde bude v souladu s ust. § 116 odst. 1 zákona o zbraních uložena po dobu 12 měsíců ode dne jejího zajištění.

Po této lhůtě bude správní orgán postupovat v souladu s ust. § 1052 a následujícím zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a v souladu s ust. § 116 odst. 2 písm. b) zákona o zbraních. Nepřihlásí-li se vlastník nalezených věcí ve stanovené lhůtě 12 měsíců, připadnou nalezené věci do vlastnictví státu.

Tato veřejná vyhláška je současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přenos dat na adrese: https://policie.gov.cz/sprava-jihomoravskeho-kraje-o-nas-uredni-deska.aspx

Zpracovala:

npor. Mgr. Dana Krejčí
vedoucí KM
(podepsáno elektronicky)

Vyvěšeno dne: 05.02.2026
Sejmuto dne: 21.02.2026

