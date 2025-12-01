Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Veřejná vyhláška, oznámení o veřejném popisu nalezené zbraně – pistole samonabíjecí, značka výrobce FÉG, výrobní číslo 155126
Č. j. KRPB-240877-4/ČJ-2025-0601IZ
Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Blansko
Bezručova 31
678 11 Blansko
Blansko 3. prosince 2025
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva dle § 10 odst. 2 a § 74 odst. 5 zákona číslo 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v platném znění (dále jen „zákona“) vydává v souladu s § 25 odst. 1 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, tuto
veřejnou vyhlášku,
kterou oznamuje neznámému vlastníkovi veřejný popis nalezených věcí:
1. 1 ks pistole samonabíjecí, značka výrobce FÉG, model RT 37 M, ráže 9 mm Browning court, výrobní číslo 155126.
Pistole samonabíjecí byla nalezena dne 01.12.2025 v domě v obci Doubravice nad Svitavou, Havlíčkova č. p. 364, 679 11 Doubravice nad Svitavou při vyklízení domu.
Protože do dnešního dne nebyl zjištěn vlastník nalezené věci, je věc v současné době uložena v úschově u Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Blansko, Bezručova 31, 678 11 Blansko, kde bude v souladu s § 68 odst. 3 zákona uložena po dobu 6 měsíců ode dne nálezu.
Po této lhůtě bude správní orgán postupovat v souladu s § 1052 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a v souladu s § 68 odst. 3 zákona. Nepřihlásí-li se vlastník nalezené věci ve stanovené lhůtě 6 měsíců, připadá nalezená věc do vlastnictví státu.
Tato veřejná vyhláška je současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přenos dat na adrese: https://policie.gov.cz/sprava-jihomoravskeho-kraje-o-nas-uredni-deska.aspx.
Zpracoval:
npor. Ing. Jan Vepřek
komisař oprávněná úřední osoba
tel.: 974 631 300
Vyvěšeno dne: 10.12.2025
Sejmuto dne: 30.12.2025