Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Veřejná vyhláška, oznámení o veřejném popisu nalezené zbraně – nekompletní plynová pistole, výrobce: UMAREX
Č. j. KRPB-180871-2/ČJ-2025-0604IZ
Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Břeclav
Národních hrdinů 18/15
690 16 Břeclav
Břeclav 3. října 2025
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, jako věcně a místně příslušný správní orgán na úseku státní správy ve věcech zbraní a střeliva dle ust. § 10 odst. 2 a 74 odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, v platném znění (dále jen „zákon o zbraních“) vydává v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tuto
veřejnou vyhlášku,
kterou oznamuje neznámému vlastníku veřejný popis nalezené věci:
1 ks nekompletní plynová pistole na CO2, výrobce: UMAREX, model: T4E HDP 50, ráže: 50, bez uvedení výrobního čísla.
Uvedená věc byla nalezena v katastrálním území města Břeclav.
Protože do dnešního dne nebyl zjištěn vlastník nalezené věci, je věc v současné době uložena v úschově u Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Břeclav, ul. Národních hrdinů č. 15, Břeclav, kde bude v souladu s § 68 odst. 3 zákona o zbraních uložena po dobu 6 měsíců ode dne jejího zajištění.
Po této lhůtě bude správní orgán postupovat v souladu s §§ 1052 a následujícím zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a v souladu s § 68 odst. 3 zákona o zbraních. Nepřihlásí-li se vlastník nalezených věcí ve stanovené lhůtě 6 měsíců, připadnou nalezené věci do vlastnictví státu.
Tato veřejná vyhláška je současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přenos dat na adrese: https://policie.gov.cz/sprava-jihomoravskeho-kraje-o-nas-uredni-deska.aspx .
Zpracovala:
npor. Mgr. Dana Krejčí
plk. Mgr. Daniel Peška
vedoucího odboru
(schváleno elektronicky)
Vyvěšeno dne: 03.10.2025
Sejmuto dne: 21.10.2025