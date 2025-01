Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Veřejná vyhláška, oznámení o veřejném popisu nalezené zbraně - nekompletní kulomet, výrobce: Německo, model: MG-34, výrobní čísla: 9769c/8888d

Č. j. KRPB-145148-5/ČJ-2024-0604IZ

Policie České republiky

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

Kontaktní místo Břeclav

Národních hrdinů 18/15

690 16 Břeclav



Břeclav 8. ledna 2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, jako věcně a místně příslušný správní orgán na úseku státní správy ve věcech zbraní a střeliva dle ust. § 10 odst. 2 a 74 odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, v platném znění (dále jen „zákon o zbraních“) vydává v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tuto

veřejnou vyhlášku,

kterou oznamuje neznámému vlastníku veřejný popis nalezené věci:

1 ks nekompletní kulomet (bez závěru a hlavně), výrobce: Německo, model: MG-34, ráže: 8 x 57 IS, výrobní čísla: 9769c/8888d

Uvedená věc byla nalezena v obci Borkovany.



Protože do dnešního dne nebyl zjištěn vlastník nalezené věci, je věc v současné době uložena v úschově u Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Břeclav, ul. Národních hrdinů č. 15, Břeclav, kde bude v souladu s § 68 odst. 3 zákona o zbraních uložena po dobu 6 měsíců ode dne jejího zajištění.

Po této lhůtě bude správní orgán postupovat v souladu s §§ 1052 a následujícím zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a v souladu s § 68 odst. 3 zákona o zbraních. Nepřihlásí-li se vlastník nalezených věcí ve stanovené lhůtě 6 měsíců, připadnou nalezené věci do vlastnictví státu.

Tato veřejná vyhláška je současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přenos dat na adrese: http://www.policie.cz/sprava-jihomoravskeho-kraje-o-nas-uredni-deska.aspx.





Zpracovala:

npor. Mgr. Dana Krejčí



plk. JUDr. Stanislav Hrdlička

vedoucího odboru

podepsáno elektronicky





Vyvěšeno dne: 15.01.2025

Sejmuto dne: 31.01.2025

