Veřejná vyhláška, oznámení o veřejném popisu nalezené zbraně - Expanzní zbraň, výrobce: EKOL, v.č. EFPi3-20060037

Č. j. KRPB-229103-4 /ČJ-2020-0613IZ 

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Znojmo
Pražská 59
670 20  Znojmo

Č. j. KRPB-229103-4 /ČJ-2020-0613IZ

Znojmo 5. 9. 2025

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva,  dle §10 odst. 2 a § 74 odst. 5 zákona číslo 119/2002 Sb., o střelných zbraní a střelivu, v platném znění ( dále jen „zákon“) vydává v souladu s § 25 odst. 1 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, tuto

v e ř e j n o u  v y h l á š k u,

která oznamuje neznámému vlastníku veřejný popis nalezených věcí:
Expanzní zbraň, výrobce: EKOL, vzor: P92 Magnum, ráže: 9 mm  P.A. Knall,  v.č. EFPi3-20060037 a vystřelená nábojnice ráže 9mm P.A. Knall.
Zbraň byla dne 9. 12. 2020 nalezena a odevzdána nálezcem na PČR OOP Znojmo.  

Protože do dnešního dne nebyl zjištěn vlastník nalezené  věci,  je  věc v současné době uložena v úschově u Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Znojmo, Pražská 59, kde bude v souladu s § 68 odst. 3 zákona uložena po dobu 6 měsíců  ode  dne  nálezu. 

Po této lhůtě bude správní orgán postupovat v souladu s §§ 1052 a následujícími zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění, a v souladu s § 68 odst. 3 zákona. Nepřihlásí-li se vlastník nalezené věci ve stanové lhůtě 6 měsíců, připadá nalezená věc do vlastnictví státu.

Tato veřejná vyhláška je současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přenos dat na adrese:  https://policie.gov.cz/sprava-jihomoravskeho-kraje-o-nas-uredni-deska.aspx .

plk. JUDr. Stanislav Hrdlička
vedoucí odboru SZBM
(podepsáno elektronicky)     


Vyvěšeno dne: 16.09.2025
Sejmuto dne: 02.11.2025

