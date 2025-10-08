Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Veřejná vyhláška, oznámení o veřejném popisu nalezené zbraně – Brokovnice dvojka, v.č. 3941
Č. j. KRPB-147507-2/ČJ-2025-0612IZ
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Kontaktní místo Vyškov
Brněnská 7a
682 01 Vyškov
Č. j. KRPB-147507-2/ČJ-2025-0612IZ
Vyškov 7. října 2025
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva dle ust. § 10 odst. 2 a 74 odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, v platném znění (dále jen „zákona“) vydává v souladu s § 25 odst 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádu tuto
veřejnou vyhlášku,
kterou oznamuje neznámému vlastníku veřejný popis nalezených věcí:
- Brokovnice dvojka, výrobce nezjištěn, vzor neuveden, ráže 16/65, 16/65, v.č. 3941
Věc byla nalezena dne 21.7.2025 v rodinném domě v obci Letonice, okres Vyškov a následně odevzdána na Policii České republiky.
Protože do dnešního dne nebyl zjištěn vlastník nalezených věcí, jsou v současné době uloženy v úschově u Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Vyškov, ul. Brněnská 7a, kde budou v souladu s § 68 odst. 3 zákona uloženy po dobu 6 měsíců ode dne nálezu.
Po této lhůtě bude správní orgán postupovat v souladu s § 1052 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a v souladu s § 68 odst. 3 zákona. Nepřihlásí-li se vlastník nalezené věci ve stanovené lhůtě 6-ti měsíců, připadá nalezená věc do vlastnictví státu.
Tato veřejná vyhláška je současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přenos dat na adrese: https://policie.gov.cz/sprava-jihomoravskeho-kraje-o-nas-uredni-deska.aspx.
Zpracoval:
npor. Mgr. Hana Smejkalová
kpt. Mgr. Igor Šoukal
vrchní komisař
(schváleno elektronicky)
Vyvěšeno dne: 08.10.2025
Sejmuto dne: 24.10.2025