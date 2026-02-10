Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o věci opuštěné

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Oznámení o věci opuštěné 

  

Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, dopravní inspektorát, Husitská 708/5, Teplice jako  

věcně a místně příslušný orgán ve smyslu ust. § 1050 odst. 1. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník,  

ve smyslu ust. § 25 odst. 1, z. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  

správní řád) 

oznamuje o věci opuštěné: 

OA FORD FOCUS, rz 3K61174, r.v. 2001, barva ŠEDÁ-METAL, vin WF0AXXGCDAYS76682, č. motoru FYDB, objem motoru 1596, celková hmotnost 1590, stav Provozované, číslo TP UF269070, číslo OTP UAT220123, karoserie 5 DVEŘOVÝ, vlastník ILCHO MAKSIMOV ALEKSIEV, r.č. 700216/9955, provozovatel ILCHO MAKSIMOV ALEKSIEV, r.č. 700216/9955 

  

Vozidlo bylo odstaveno (ponecháno) v obci Štrbice, , na místě dopravní nehody dne 11.srpna 2020. Vzhledem ke skutečnosti, že šetřením nebyl zjištěn vlastník vozidla, se v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a 2 správního řádu, vyhlašuje doručení písemnosti o nálezu vozidla jejímu vlastníkovi veřejnou  vyhláškou. 

Výše uvedené vozidlo, bylo z objektivních důvodů zajištěno policií ČR a v současné době se nachází uloženo na AP Doliny.  

  

Poučení: 

Majitel se může o své vozidlo přihlásit na výše uvedené adrese, Dopravního inspektorátu  

v Teplicích, ve všední dny, v době od 07:00 hod. do 15:00 hod. a to po předložení všech  

potřebných dokladů do 14.4.2026. Nepřihlásí-li se jeho vlastník v uvedené lhůtě bude se vozidlo  

považovat za věc opuštěnou. 

  

Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na internetové  

adrese: http://www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska 

npor. Ing. Petr Bušek
vedoucí DI

Vyvěšeno dne: 10.02.2026 
Sejmuto dne: 14.04.2026 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

