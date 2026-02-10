Policie České republiky  

Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o věci opuštěné

Č. j.  KRPU-28687-1/ČJ-2026-040906 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Oznámení o věci opuštěné 

  

Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, dopravní inspektorát, Husitská 708/5, Teplice jako  

věcně a místně příslušný orgán ve smyslu ust. § 1050 odst. 1. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník,  

ve smyslu ust. § 25 odst. 1, z. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  

správní řád) 

oznamuje o věci opuštěné: 

OA ŠKODA OCTAVIA, rz 4L31841, r.v. 2003, barva ČERNÁ, vin TMBHG21U432787927, č. motoru ALH, objem motoru 1896, celková hmotnost 1875, stav Provozované, číslo TP UE400363, číslo OTP UBA564111, karoserie OSOBNÍ KOMBI, vlastník MILOŠ PETR, r.č. 760811/2611, provozovatel MILOŠ PETR, r.č. 760811/2611  

  

Vozidlo bylo odstaveno (ponecháno) v na silnici I.třídy č. 13, před obcí Bílina ve směru z Mostu, na místě dopravní nehody dne 6.srpna 2021. Vzhledem ke skutečnosti, že šetřením nebyl zjištěn vlastník vozidla, se v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a 2 správního řádu, vyhlašuje doručení písemnosti o nálezu vozidla jejímu vlastníkovi veřejnou  vyhláškou. 

Výše uvedené vozidlo, bylo z objektivních důvodů zajištěno policií ČR a v současné době se nachází uloženo na AP Doliny.    

Poučení: 

Majitel se může o své vozidlo přihlásit na výše uvedené adrese, Dopravního inspektorátu  

v Teplicích, ve všední dny, v době od 07:00 hod. do 15:00 hod. a to po předložení všech  

potřebných dokladů do 14.4.2026. Nepřihlásí-li se jeho vlastník v uvedené lhůtě bude se vozidlo  

považovat za věc opuštěnou. 

  

Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na internetové  

adrese: http://www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska 

npor. Ing. Petr Bušek
vedoucí DI

Vyvěšeno dne: 10.02.2026 
Sejmuto dne: 14.04.2026 

