VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o věci opuštěné

Č. j. KRPU-28564-1/ČJ-2026-040906 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Oznámení o věci opuštěné 

  

Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, dopravní inspektorát, Husitská 708/5, Teplice jako  

věcně a místně příslušný orgán ve smyslu ust. § 1050 odst. 1. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník,  

ve smyslu ust. § 25 odst. 1, z. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  

správní řád) 

 oznamuje o věci opuštěné: 

OA FORD ., rz 2SX2556, r.v. 1999, barva ČERVENÁ-ZÁKLADNÍ, vin WF0AXXGCDAWR83228, č. motoru FXDC, objem motoru 1388, celková hmotnost 1585, stav Provozované, číslo TP UB095646, číslo OTP UAM090296, karoserie 5 DVEŘOVÝ, vlastník RENATA TAKÁCSOVÁ, r.č. 865719/0784, provozovatel RENATA TAKÁCSOVÁ, r.č. 865719/0784  

   

Vozidlo bylo odstaveno (ponecháno) v obci Háj u Duchcova, ulice Osecká v katastru  

obce Duchcov, na místě dopravní nehody dne 7.srpna 2018. Vzhledem ke  

skutečnosti, že šetřením nebyl zjištěn vlastník vozidla, se v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a 2  

správního řádu, vyhlašuje doručení písemnosti o nálezu vozidla jejímu vlastníkovi veřejnou  vyhláškou. 

Výše uvedené vozidlo, bylo z objektivních důvodů zajištěno policií ČR a v současné době se nachází uloženo na AP Doliny.  

  

Poučení: 

Majitel se může o své vozidlo přihlásit na výše uvedené adrese, Dopravního inspektorátu  

v Teplicích, ve všední dny, v době od 07:00 hod. do 15:00 hod. a to po předložení všech  

potřebných dokladů do 14.4.2026. Nepřihlásí-li se jeho vlastník v uvedené lhůtě bude se vozidlo  

považovat za věc opuštěnou. 

  

Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na internetové  

adrese: http://www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska 

npor. Ing. Petr Bušek
vedoucí DI

Vyvěšeno dne: 10.02.2026 
Sejmuto dne: 14.04.2026 

