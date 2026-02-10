Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o věci opuštěné
Č. j. KRPU-28564-1/ČJ-2026-040906
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o věci opuštěné
Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, dopravní inspektorát, Husitská 708/5, Teplice jako
věcně a místně příslušný orgán ve smyslu ust. § 1050 odst. 1. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník,
ve smyslu ust. § 25 odst. 1, z. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
správní řád)
oznamuje o věci opuštěné:
OA FORD ., rz 2SX2556, r.v. 1999, barva ČERVENÁ-ZÁKLADNÍ, vin WF0AXXGCDAWR83228, č. motoru FXDC, objem motoru 1388, celková hmotnost 1585, stav Provozované, číslo TP UB095646, číslo OTP UAM090296, karoserie 5 DVEŘOVÝ, vlastník RENATA TAKÁCSOVÁ, r.č. 865719/0784, provozovatel RENATA TAKÁCSOVÁ, r.č. 865719/0784
Vozidlo bylo odstaveno (ponecháno) v obci Háj u Duchcova, ulice Osecká v katastru
obce Duchcov, na místě dopravní nehody dne 7.srpna 2018. Vzhledem ke
skutečnosti, že šetřením nebyl zjištěn vlastník vozidla, se v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a 2
správního řádu, vyhlašuje doručení písemnosti o nálezu vozidla jejímu vlastníkovi veřejnou vyhláškou.
Výše uvedené vozidlo, bylo z objektivních důvodů zajištěno policií ČR a v současné době se nachází uloženo na AP Doliny.
Poučení:
Majitel se může o své vozidlo přihlásit na výše uvedené adrese, Dopravního inspektorátu
v Teplicích, ve všední dny, v době od 07:00 hod. do 15:00 hod. a to po předložení všech
potřebných dokladů do 14.4.2026. Nepřihlásí-li se jeho vlastník v uvedené lhůtě bude se vozidlo
považovat za věc opuštěnou.
Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na internetové
adrese: http://www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska
npor. Ing. Petr Bušek
vedoucí DI
Vyvěšeno dne: 10.02.2026
Sejmuto dne: 14.04.2026