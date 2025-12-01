Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o uložení písemnosti - Plzeň- Vincenz CSIKY

Č.j. :KRPP-132581-7/ČJ-2025-030022 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Odbor cizinecké policie
Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort
Nádražní 2, 306 28 Plzeň
Tel.: +420 974 321 831, Fax: +420 974 321 838, Email: krpp.podatelna@pcr.cz

Č.j. KRPP-132581-7/ČJ-2025-030022

                                                 Plzeň 8. prosince 2025
                                                                 Počet listů: 1

Veřejná vyhláška
Oznámení o uložení písemnosti

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, jako správní orgán věcně příslušný podle ustanovení §60 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení §164 odst. 1 písm. h)  zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), v řízení o věci přestupku dle § 156 odst. 1 písm. g) zákona o pobytu cizinců vedeném s: Vincenz CSIKY, nar. 03.12.1979, st. přísl. DEU

oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 z. č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:

Usnesení o ustanovení opatrovníka č.j. KRPP-132581-5/ČJ-2025-030022 ze dne 5. listopadu 2025

pro účastníka řízení:

Jméno, příjmení:                     Vincenz CSIKY
Datum narození:                     03.12.1979
Státní příslušnost:                   DEU

na adrese:

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Slovanská alej 26, 307 51 Plzeň

Písemnost zde bude uložena po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce Policie ČR, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, odboru cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort. Po tuto dobu si lze na výše uvedené adrese písemnost převzít v pracovní dny, pondělí až pátek od 7.30 hod. do 15.30 hod.


Vyvěšeno dne: 8.12.2025
Sejmuto dne: 23.12.2025

oprávněná úřední osoba
prap. Bc. Lukáš Nohynek
              inspektor

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 