Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o uložení písemnosti - Plzeň - Tatia DZELURI
Č.j.:KRPP-140480-34 /ČJ-2024-030022
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Odbor cizinecké policie
Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort
Nádražní 2, 306 28 Plzeň
Tel.: +420 974 321 831, datová schránka: 5ixai69
Č.j. KRPP-140480-34 /ČJ-2024-030022
Plzeň 05. září 2025
Počet stran: 1
Veřejná vyhláška
Oznámení o uložení písemnosti
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, jako správní orgán věcně příslušný podle ustanovení §164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), ve správním řízení o správním vyhoštění podle § 119 odst. 1 písm. b) bod 4 zákona o pobytu cizinců vedeném s: Tatia DZELURI, nar. 17.06.1994, st. přísl. GEO , trvalý pobyt Gruzie, Tianeti-Trani, doručovací adresa neznámá, cestovní doklad 18AC98532,
oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 z. č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:
Usnesení o ustanovení opatrovníka č.j. KRPP-140480-32/ČJ-2024-030022 ze dne 05.09.2025
pro účastníka řízení:
Jméno, příjmení: Tatia DZELURI
Datum narození: 17.06.1994
Státní příslušnost: GEO
na adrese:
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Slovanská alej 26, 307 51 Plzeň.
Písemnost zde bude uložena po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce Policie ČR, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, odboru cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort. Po tuto dobu si lze na výše uvedené adrese písemnost převzít v pracovní dny, pondělí až pátek od 7.30 hod. do 19.30 hod.
Vyvěšeno dne: 05.09.2025
Sejmuto dne: 19.09.2025
oprávněná úřední osoba
nprap. Jan Vejpustek v.r.
vrchní inspektor