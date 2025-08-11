Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o uložení písemnosti - Plzeň - Daria PRYSTUPA
Č.j. KRPP-133043-6/ČJ-2024-030022
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Odbor cizinecké policie
Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort
Nádražní 2, 306 28 Plzeň
Tel.: +420 974 321 831, Fax: +420 974 321 838,
Email: krpp.podatelna@pcr.cz
Č.j. KRPP-133043-6/ČJ-2024-030022
Plzeň 19. srpna 2025
Počet listů: 1
Veřejná vyhláška
Oznámení o uložení písemnosti
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, jako správní orgán věcně příslušný podle ustanovení §60 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení §164 odst. 1 písm. h) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), v řízení o věci přestupku dle § 156 odst. 1 písm. g) zákona o pobytu cizinců vedeném s: Daria PRYSTUPA, nar. 17.5.1991, st. přísl. UKR
oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 z. č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:
Usnesení o ustanovení opatrovníka č.j. KRPP-133043-4/ČJ-2024-030022 ze dne 11. srpna 2025
pro účastníka řízení:
Jméno, příjmení: Daria PRYSTUPA
Datum narození: 17.5.1991
Státní příslušnost: UKR
na adrese:
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Slovanská alej 26, 307 51 Plzeň
Písemnost zde bude uložena po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce Policie ČR, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, odboru cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort. Po tuto dobu si lze na výše uvedené adrese písemnost převzít v pracovní dny, pondělí až pátek od 7.30 hod. do 15.30 hod.
oprávněná úřední osoba
prap. Bc. Lukáš Nohynek
inspektor
Vyvěšeno dne: 11.8.2025
Sejmuto dne: 26.8.2025