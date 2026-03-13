Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o uložení nalezených zbraní a střeliva
Č. j. KRPT-57511-7/ČJ-2026-0703IZ - puška jednoranová, pistole jednoranová, náboje, místo nálezu Rychvald
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Karviná
Mírová č. 1429/37, 73506 Karviná
Č. j. KRPT-57511-7/ČJ-2026-0703IZ Karviná 09.03.2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Karviná, Mírová č. 1429/37, 735 06 Karviná Nové Město (dále jen "správní orgán"), jako místně a věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 135 odst. 1 písm. c) a § 136 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2024 Sb. o zbraních a střelivu (dále jen "zákon o zbraních"),
o z n a m u j e
veřejnou vyhláškou vydanou dle ustanovení § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, uložení nalezené věci:
zbraně:
- Druh: PUŠKA JEDNORANOVÁ, Výrobce: DOMÁCÍ VÝROBA, Model-Vzor: NEUVEDEN, Ráže: .22 Long Rifle, Výrobní číslo: NEUVEDENO, Kategorie zbraně: "R4",
- Druh: PISTOLE JEDNORANOVÁ, Výrobce: DOMÁCÍ VÝROBA, Model-Vzor: NEUVEDEN, Ráže: .22 Long Rifle, Výrobní číslo: NEUVEDENO, Kategorie zbraně: "R4"
střelivo:
- 160ks, Druh: NÁBOJE, Výrobce: Sellier & Bellot, Ráže: .22Long Rifle, Kategorie střeliva: "S3".
Zbraně a střelivo byly nalezeny dne 27.02.2026 v Rychvaldu a následně odevzdány a uložena ve skladu správního orgánu.
Jelikož nebyl provedeným šetřením majitel předmětů zjištěn, jsou tyto považovány za nálezy a jako takové budou uloženy po dobu 12 měsíců, dle ustanovení § 116 odst. 1 zákona o zbraních, ve skladu správního orgánu.
Poučení: Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu dvanácti měsíců na úřední desce Policie České republiky Územního odboru vnější služby Karviná. Nepřihlásí-li se její vlastník v zákonem stanovené lhůtě, připadne předmětný nález do vlastnictví státu. Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: www.policie.cz/sprava-severomoravskeho-kraje-uredni-deska.aspx.
Vyřizuje
nprap. Roman Musil
npor. Bc. Miroslav Juřička
komisař
Vyvěšeno dne: 13.03.2026
Sejmuto dne: 13.03.2027