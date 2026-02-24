VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o uložení nalezené zbraně - vzduchovka, ráže 5,5, mm (.22), v. č. B0034744., zn. HUZAR
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Oddělení správního řízení
U Výstaviště 18, 751 52 Přerov
Č. j. KRPM-137371-4/ČJ-2025-1408IZ
Přerov 24.02.2026
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení Přerov věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 116 odst. 1, věta první, zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“),
o z n a m u j e
veřejnou vyhláškou vydanou podle § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, uložení nalezené zbraně
Dlouhá střelná, mechanická plynová zbraň – vzduchovka, ráže 5,5, mm (.22), s označením výrobního čísla B0034744. Zbraň je značky HUZAR, model B2-4, pravděpodobně turecké nebo čínské výroby. Jedná se o zbraň s černěným povrchem a černým polymerním pažbením, vybavená černou plastovou botkou. Zbraň má zlamovací hlaveň. Hledí je stavitelné a je opatřeno zeleným světelným vláknem, muška červeným na plastové objímce.
která byla nalezena dne 25.8.2025 v 04:40 hod. na lavičce, na nástupišti č.1 vlakového nádraží na ul. Nádražní v Hranicích, okr. Přerov a následně uložena na Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - oddělení správního řízení, na adrese U Výstaviště 18, Přerov, neboť šetřením Policie České republiky nebyl zjištěn vlastník výše uvedené zbraně.
Poučení:
Vyhláška bude vyvěšena po dobu 12 měsíců na úřední desce Policie České republiky, tř. Kosmonautů 189/10, Olomouc. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 1045 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 116 zákona o zbraních.
Nepřihlásí-li se jejich vlastník v této lhůtě, připadá nalezená zbraň do vlastnictví státu.
nprap. Aleš Sovadina
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 17.03.2026
Sejmuto dne: 17.03.2027