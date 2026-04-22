Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o uložení nalezené zbraně - nekompletní puška opakovací výrobce Anschütz
Č. j. KRPM-136039-4/ČJ-2025-1412IZ
Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
oddělení správního řízení Prostějov
Prostějov 21. dubna 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení Prostějov věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 116 odst. 1, věta první, zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu (dále jen „zákon o zbraních“) a jako věcně a místně příslušný správní orgán, ve smyslu § 10 a § 11 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
o z n a m u j e
veřejnou vyhláškou vydanou podle § 25 odst. 1, 2 správního řádu, uložení nalezené zbraně
- nekompletní puška opakovací výrobce Anschütz
která byla nalezena dne 4.10.2025 v Prostějově na adrese sídl. Svobody 3507/8 a následně uložena na Policii České republiky, Krajské ředitelství Olomouckého kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Kontaktní místo Prostějov, na adrese A. Krále 3 Prostějov, neboť šetřením Policie České republiky nebyl zjištěn vlastník výše uvedené zbraně.
Poučení:
Vyhláška bude vyvěšena po dobu 12 měsíců na úřední desce Policie České republiky, tř. Kosmonautů 189/10, Olomouc. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 1045 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 116 zákona o zbraních.
Nepřihlásí-li se jejich vlastník v této lhůtě, připadá nalezená zbraň do vlastnictví státu.
npor. Bc. Jiří Štvrtecký, DiS.
vedoucí kontaktního místa
Vyvěšeno dne 22.04.2026
Sejmuto dne: 23.04.2027