Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení nalezené zbraně a střeliva
Č. j. KRPT-316879-11/ČJ-2024-0703IZ - puška opakovací, značka výrobce Mauser a 40ks nábojů, zn. výrobce Sellier&Bellot, místo nálezu Orlová-Poruba
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Karviná
Č. j. KRPT-316879-11/ČJ-2024-0703IZ Karviná 8. ledna 2026
Veřejná vyhláška
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Karviná jako místně a věcně příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 135 odst. 1písm. c) a § 136 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“)
o z n a m u j e
veřejnou vyhláškou vydanou dle ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, uložení nalezené zbraně a střeliva:
- puška opakovací, značka výrobce Mauser, model MM 410, ráže .22 Long Rifle, výrobního čísla 222073,
- 40ks nábojů, zn. výrobce Sellier&Bellot, ráže .22 Long Rifle
Uvedená zbraň a střelivo byly nalezeny dne 19. 12. 2024 v Orlové – Porubě, čp. 1042, a poté, co nebyl zjištěn jejich vlastník, byly uloženy do skladu Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor SZBM, kontaktní místo Karviná, ul. Mírová 1429/37, Karviná – Nové Město.
Poučení:
Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 12 měsíců na úřední desce Policie České republiky Územního odboru vnější služby Karviná. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 116 zákona o zbraních. Nepřihlásí-li se vlastník předmětné zbraně a střeliva v zákonem stanovené lhůtě, připadá tato do vlastnictví státu. Toto oznámení je současně zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/
Vyřizuje:
nprap. Tomáš Gamrot
npor. Bc. Miroslav Juřička
komisař
Vyvěšeno dne: 15.01.2026
Sejmuto dne: 15.01.2027