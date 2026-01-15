Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Veřejná vyhláška - oznámení o uložení nalezené zbraně a střeliva

Č. j. KRPT-316879-11/ČJ-2024-0703IZ - puška opakovací, značka výrobce Mauser a 40ks nábojů, zn. výrobce Sellier&Bellot, místo nálezu Orlová-Poruba 

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Karviná

Č. j.  KRPT-316879-11/ČJ-2024-0703IZ                                                                                    Karviná 8. ledna 2026

Veřejná vyhláška

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Karviná jako místně a věcně příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 135 odst. 1písm. c) a § 136 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“)

o z n a m u j e

veřejnou vyhláškou vydanou dle ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, uložení nalezené zbraně a střeliva:

- puška opakovací, značka výrobce Mauser, model MM 410, ráže .22 Long Rifle, výrobního čísla 222073,
- 40ks nábojů, zn. výrobce Sellier&Bellot, ráže .22 Long Rifle           

Uvedená zbraň a střelivo byly nalezeny dne 19. 12. 2024 v Orlové – Porubě, čp. 1042, a poté, co nebyl zjištěn jejich vlastník, byly uloženy do skladu Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor SZBM, kontaktní místo Karviná, ul. Mírová 1429/37, Karviná – Nové Město.

Poučení:

Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 12 měsíců na úřední desce Policie České republiky Územního odboru vnější služby Karviná. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 116 zákona o zbraních. Nepřihlásí-li se vlastník předmětné zbraně a střeliva v zákonem stanovené lhůtě, připadá tato do vlastnictví státu. Toto oznámení je současně zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/

Vyřizuje:
nprap. Tomáš Gamrot

                                                                                                                                                 npor. Bc. Miroslav Juřička
                                                                                                                                                                 komisař

Vyvěšeno dne: 15.01.2026
Sejmuto dne: 15.01.2027

                                                                                                   
 

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 