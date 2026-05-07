Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o uložení nalezené zbraně a střeliva - puška opakovací, výr.: MAUSER, vzor: M 98, ráže: 8x57R

Č. j. KRPM-32297-5/ČJ-2026-1409IZ 

Šumperk 7. května 2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení Šumperk, věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 116 odst. 1, věta první, zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu (dále jen „zákon o zbraních“) a jako věcně a místně příslušný správní orgán, ve smyslu § 10 a § 11 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), k řízení podle § 135 odst. 1 písm. c) zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu (dále jen „zákon o zbraních"),

o z n a m u j e

veřejnou vyhláškou vydanou podle § 25 odst. 1, 2 správního řádu, uložení nalezené zbraně a střeliva:

- puška opakovací, výrobce: MAUSER, vzor: M 98, ráže: 8x57R,

střelivo:
-4ks 8 x 57 IS
- 1ks 30-06 Spring,

které byly nalezeny kolem data 05. 02. 2026 mezi obcemi Studená Loučka a Žipotín, cca 1m pod zemí v plechové rozpadlé bedně a následně uloženy na Policii České republiky, Krajské ředitelství Olomouckého kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Kontaktní místo Šumperk, na adrese Havlíčkova 8, 787 90 Šumperk, neboť šetřením Policie České republiky nebyl zjištěn vlastník výše uvedené zbraně a střeliva.

Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění majitele.

Poučení:
Vyhláška bude vyvěšena po dobu 12 měsíců na úřední desce Policie České republiky, Havlíčkova 8, 787 90 Šumperk. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 1045 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 116 zákona o zbraních.

Nepřihlásí-li se jejich vlastník v této lhůtě, připadá nalezená zbraň do vlastnictví státu.

npor. Mgr. Bc. Milan Škurek, DiS.
vedoucí kontaktního místa


Vyvěšeno dne: 07.05.2026
Sejmuto dne: 07.05.2027

