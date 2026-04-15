Policie České republiky  

Pomáhat a chránit

Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o uložení nalezené zbraně

Č. j. KRPT-3427-7/ČJ-2026-0703IZ - pistole samonabíjecí, značka výrobce: SAUER&SOHN, model-vzor: 1913, místo nálezu Dolní Lutyně 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelsví policie Moravskoslezského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Karviná
Mírová č. 1429/37
735 06 Karviná

Č. j. KRPT-3427-7/ČJ-2026-0703IZ                                                                                                                          Karviná 8. dubna 2026 
                                                                                                                                                                                  Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Karviná, Mírová č. 1429/37, 735 06 Karviná Nové Město (dále jen "správní orgán"), jako místně a věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 135 odst. 1 písm. c) a § 136 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2024 Sb. o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zbraních"),

o z n a m u j e

veřejnou vyhláškou vydanou dle ustanovení § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, uložení nalezené zbraně a střeliva:

 - pistole samonabíjecí, značka výrobce: SAUER&SOHN, model-vzor: 1913, ráže: 6,35mm Browning, výrobní číslo: 15124/547 se dvěma kusy zásobníků

- 8 ks nábojů, značka výrobce S&B, ráže 6,35mm Browning
 

Uvedená zbraň se střelivem byly nalezeny dne 5. 1. 2026 v Dolní Lutyni, Ďáblova kolonie 897, a poté, co nebyl zjištěn jejich vlastník, byly uloženy do skladu správního orgánu.

Poučení:

Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 12 měsíců na úřední desce Policie České republiky Územního odboru vnější služby Karviná. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 116 zákona o zbraních. Nepřihlásí-li se vlastník předmětné zbraně a střeliva v zákonem stanovené lhůtě, připadá tato do vlastnictví státu.

Toto oznámení je současně zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/


Vyřizuje:
nprap. Tomáš Gamrot                                                                                                                                   npor. Bc. Miroslav Juřička
                                                                                                                                                                                     komisař

Vyvěšeno dne: 15.04.2026
Sejmuto dne: 15.04.2027   

