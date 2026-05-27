VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o uložení nalezené věci - různé druhy střeliva

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Č. j. KRPM-41819-5/ČJ-2026-1409IZ
Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
oddělení správního řízení Šumperk
Šumperk 27. května 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení Šumperk, věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 116 odst. 1, věta první, zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu (dále jen „zákon o zbraních“) a jako věcně a místně příslušný správní orgán, ve smyslu § 10 a § 11 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), k řízení podle § 135 odst. 1 písm. c) zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu (dále jen „zákon o zbraních"),
o z n a m u j e
veřejnou vyhláškou vydanou podle § 25 odst. 1, 2 správního řádu, uložení nalezeného střeliva:
střelivo:
-2ks 12/70,
- 3ks 7,62x39 - cvičný náboj puška samočinná,
- 1ks 22 LR,
- 1ks 7,62x39,
- 1ks 7,62x25 Tokarev,
- 2ks nábojka 9 mm,
které byly nalezeny 23. 03. 2026 v domě v obci Bohdíkov Raškov č. p. 28 a následně uloženy na Policii České republiky, Krajské ředitelství Olomouckého kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Kontaktní místo Šumperk, na adrese Havlíčkova 8, 787 90 Šumperk, neboť šetřením Policie České republiky nebyl zjištěn vlastník výše uvedeného střeliva.
Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění majitele.
Poučení:
Vyhláška bude vyvěšena po dobu 12 měsíců na úřední desce Policie České republiky, Havlíčkova 8, 787 90 Šumperk. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 1045 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 116 zákona o zbraních.
Nepřihlásí-li se jejich vlastník v této lhůtě, připadá nalezená zbraň do vlastnictví státu.
npor. Mgr. Bc. Milan Škurek, DiS.
vedoucí kontaktního místa
Vyvěšeno dne: 27.05.2026
Sejmuto dne: 27.05.2027