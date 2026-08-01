Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o převzetí písemnosti - Katarína VITILOVÁ
Č. j. KRPU-49839-65/TČ-2026-040281
JID: PCR04ETRfo93713604
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KŘP ÚSTECKÉHO KRAJE
Služba kriminální policie a vyšetřování
Územní odbor Děčín
oddělení hospodářské kriminality
ISDS a64ai6n
Kaštanová 2, 405 58 Děčín
Č. j. KRPU-49839-65/TČ-2026-040281 Děčín 5. srpna 2026
Počet stran: 2
SDĚLENÍ
(dle § 64 odst. 4 z.č. 141/1961 Sb., trestní řád)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín , Oddělení hospodářské kriminality, ul. Kaštanová 301/2, 405 58 Děčín I , jakožto příslušný orgán činný v trestním řízení vedeném pod č.j. KRPU-49839/TČ-2026-040281
OZNAMUJE
sdělením vydaným dle § 64 odst. 4 zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád, že:
Katarína VITILOVÁ, nar. 08.12.1988 v RIMAVSKÁ SOBOTA, svobodná, st. přísl. SVK, trv. bytem Plzeňská 628/121, 150 00 Praha-Košíře, Česko, současný pobyt neznámý,
si může vyzvednout tuto písemnost:
1/ Usnesení o zajištění věci podle ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu, vedené pod č. j. KRPU-49839-12/TČ-2023-040281,
z důvodu neznámého pobytu, které se prokazatelně nedaří doručovat písemnosti určené do vlastních rukou dle § 64 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád.
Písemnosti si výše jmenovaná vyzvedne u příslušného orgánu činného v trestním řízení na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Oddělení hospodářské kriminality, Kaštanova 301/2, 40558 Děčín, v době pondělí až pátek od 07:30 hodin do 14:30 hodin, po dobu 15ti dnů ode dne vyvěšení tohoto sdělení.
Tato písemnost je doručována podle zákona č. 141/1991 Sb., trestní řád, přičemž se v souladu s § 63 odst. 1 trestního řádu přiměřeně použijí také ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
Nebude-li písemnost doručena do vlastních rukou a bude-li uložena, nevyzvedne-li si ji adresát do 10 dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, jsou-li splněny podmínky uvedené v § 63 odst. 3 trestního řádu. Po marném uplynutí této lhůty doručující orgán písemnost vhodí do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, nebrání-li tomu pokyn odesílatele.
Nelze-li písemnost takto doručit, vyvěsí se o tom sdělené na úřední desce; písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení dle § 64 trestního řádu a 50l občanského soudního řádu.
Internetová adresa:
http://www.policie.gov.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx
Zpracoval:
por. Bc. Petr Havel
tel.:974432481
mjr. PhDr. Mgr. Bc. Roman Rážek
vrchní komisař
Vyvěšeno dne: 05.08.2026
Sejmuto dne: 20.08.2026