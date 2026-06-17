Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o převzetí písemnosti - JUŘÍČEK Michal
Č. j. KRPU-9229-19/ČJ-2026-040264
Děčín 16. června 2026
Počet stran: 1
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
(dle § 25 odst. 2 z.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Oddělení hlídkové služby Děčín, Čsl. mládeže 89/4, 405 02, Děčín IV - Podmokly, jako příslušný orgán státní správy ve věci vedené pod č.j. KRPU-9229-16/PŘ-2026-040264
OZNAMUJE
veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 1 z.č. 500/2004 Sb., správní řád, že:
pan JUŘÍČEK Michal, nar. 1984 si může vyzvednout tuto písemnost:
1/Rozhodnutí o opravě zřejmé formální vady příkazového bloku, vedené pod shora uvedeným Č.J. ve věci uloženého příkazového bloku (Č.J.: KRPU-93799/PŘ-2026-040264), z důvodu neznámého pobytu, kterému se prokazatelně nedaří doručovat písemnosti určené do vlastních rukou dle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Písemnosti si výše jmenovaný vyzvedne u správního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín , Oddělení hlídkové služby Děčín, Čsl. mládeže 89/4, 405 02, Děčín IV - Podmokly, v době pondělí až pátek od 07:00 hodin do 14:00 hodin, po dobu 15ti dnů po vyvěšení tohoto oznámení.
Oznámené písemnosti se považují za doručené 15. den po vyvěšení tohoto oznámení (§ 25 odst. 2, věta 3 z. č. 500/2004 Sb., správní řád), pokud byla současně splněna povinnost oznámení zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup.
Internetová adresa:
http://www.policie.gov.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx
telefonické spojení:
+420 974 441 180, 181, 182
ppor. Michal Pavlák
vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 17.06.2026
Sejmuto dne: 02.07.2026