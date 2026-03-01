Policie České republiky  

Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Oznámení o převzetí písemnosti - DORJGOCHOO Mandakhgerel

Č. j. KRPB-229298-23/ČJ-2021-060022-SV 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Odbor cizinecké policie
Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort
Svatoplukova 84b, 615 00 Brno

Č. j. KRPB-229298-23/ČJ-2021-060022-SV    

Brno 3. března 2026
Počet stran: 1

 

OZNÁMENÍ

možnosti převzetí písemnosti

            Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, Svatoplukova 84b, 615 00, Brno, jako správní orgán věcně příslušný podle ust. § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

            Paní DORJGOCHOO Mandakhgerel, roč. 1980, st. př. Mongolsko, má možnost vyzvednout si na Policii ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort  Svatoplukova 84b, 615 00, Brno, písemností.

            Zastavení řízení - vyrozumění, č.j.: KRPB-229298-22/ČJ-2021-060022-SV ve věci správního vyhoštění z území členských států Evropské unie, vedené s  DORJGOCHOO Mandakhgerel, roč. 1980, st. př. Mongolsko, podle ust. § 119 odst. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

            Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 03.03.2026 a podle ust. § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení.

nprap. Bc. Stanislav Kudlička
vrchní inspektor



Vyvěšeno dne: 03.03.2026
Sejmuto dne:  18.03.2026

