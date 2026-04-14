Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o odtažení vozidla - zn. WOLKSWAGEN POLO, MPZ SCIXV42
Č. j. KRPT-172763-42/ČJ-2023-070722
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Ostrava
obvodní oddělení Vratimov
Frýdecká 819
739 32 Vratimov
Č. j. KRPT-172763-42/ČJ-2023-070722 Vratimov 9. dubna 2026
Počet stran: 2
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Policie České republiky, Městské ředitelství policie Ostrava, obvodní oddělení Vratimov, kontaktní místo Vratimov, jako věcně a místně příslušný policejní orgán dle zákona č. 273/2008 Sb., O Policie České republiky, dle § 2 tohoto zákona, Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále jen „mezinárodní smlouva“),
v souladu s ustanovením § 25 odst.1,2, zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "správní řád ),
oznamuje
veřejnou vyhláškou
" odtažení vozidla "
Osobního motorového vozidla, tov. zn. WOLKSWAGEN POLO, MPZ SCIXV42, vin WVWZZZ6NZVY210013, s jedním klíčkem k tomuto vozidlu.
Uvedené vozidlo bylo odtaženo dle § 118 a) odst.1 písm. g) zák. č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dne 9.6.2023 v 05:08 hodin z parkoviště společnosti STK Šenov, na ulici Pod Šodkem č.p. 1618 v Šenově, k předání vlastníkovi: Marcin Roman RZEŹNICZEK, st. přísl. POL, trv. bytem Mały Rynek 1/2, 434 30 Skoczów, Polsko.
V současné době motorové vozidlo, tov. zn.WOLKSWAGEN POLO, MPZ SCIXV42, vin WVWZZZ6NZVY210013, je uloženo na Odtahovém parkovišti Bahno, Policie České republiky, Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje, areál Ministerstva vnitra - kasárna, na ulici Frýdlantská 2402, 738 01 FRÝDEK MÍSTEK 1, k převzetí vlastníkem nebo jím pověřenou osobou ve dnech Pondělí až Čtvrtek, v době od 08:00 hodin do 14:00 hodin.
Vzhledem k tomu, že se vlastník tohoto motorového vozidla k dnešnímu dni toto motorové vozidlo nevyzvedl, oznamuje se odtažení tohoto vozidla jeho vlastníkovi veřejnou vyhláškou.
Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti k předání vozidla vlastníkovi.
Tato vyhláška bude vyvěšená od dne 14.4.2026 do dne 9.6.2026 na úřední desce Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.
Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, bude policejní orgán postupovat v souladu s § 1057 odst. 1,2,3, zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, věc bude považovaná za opuštěnou, a pak věc připadne do vlastnictví POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, správa majetku.
Tato písemnost je současně zveřejněná i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://policie.gov.cz/.
pprap. Zacharko Hynek npor. Václav Fagula, DiS
vrchní asistent vedoucí oddělení
v z. npor. Bc. Martin Štefek, DiS
Vyvěšeno dne: 14.04.2026
Sejmuto dne: 09.06.2026