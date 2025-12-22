Policie České republiky  

Veřejná vyhláška, oznámení o nálezu zbraní - pistole samonabíjecí

Č. j. KRPZ-132319-2/ČJ-2025-1508IZ-HKU 

Kroměříž 18. prosince 2025
Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Kroměříž (dále jen „správní orgán), jako místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“) a jako věcně příslušný správní orgán na úseku státní správy ve věcech zbraní a střeliva dle ustanovení § 74 odst. 6 zákona o zbraních, vydává

o z n á m e n í

Od 17. prosince 2025 jsou v depozitu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Kroměříž uloženy nalezené zbraně:

  • pistole samonabíjecí, výrobce ČESKÁ ZBROJOVKA, vzor 27, ráže 7,65 mm Browning, výrobní číslo 516916, 530661 + 3 ks zásobníku

  • pistole samonabíjecí, výrobce WALTHER,vzor8, ráže 6,35mm Browning, výrobní číslo 95632 + 2 ks zásobníku

Předmětné zbraně byly nalezeny v třídírně odpadu papíru v areálu firmy Kromexim a.s., se sídlem na adrese Hulínská 3445, 767 01 Kroměříž. Majitel nebyl doposud zjištěn. Ke zbraním byly provedeny lustrace v informačních systémech PČR s negativním výsledkem.

V souladu s ustanovením § 25 odst. 1, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád), byl nález vyvěšen formou veřejné vyhlášky k doručení oznámení neznámému majiteli předmětné zbraně na úřední desce Policie ČR, České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Kroměříž dne

22. prosince 2025 a sňat dne 07. ledna 2026. Současně byl nález zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese - www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-zlk-o-nas-uredni- deska.aspx.

Uvedené zbraně budou uloženy po dobu 6-ti měsíců u Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Kroměříž. Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadne nalezená zbraň v souladu s ustanovení § 68 odst. 3 zákona o zbraních do vlastnictví státu.

npor. Bc. Alena Rušikvasová
komisař

podepsánoelektronicky

Vyvěšeno dne: 22.12.2025
Sejmuto dne: 07.01.2026

