Veřejná vyhláška - oznámení o nálezu zbraní

Č. j. KRPE-101320-4/ČJ-2025-1700IY-PA 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
J. Zajíce 946, 530 12 Pardubice

                                                                                                                                                                                    Pardubice 20. listopadu 2025
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
oznámení o nálezu zbraní
 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, jako věcně a místněpříslušný správní orgán podle ustanovení § 74 odst. 2 písm. b) a odst. 6 zákona č.119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“) v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 správního řádu oznamuje, že dne 31. 10. 2025 byl na zdejší součásti předán nález:

-pistole vzduchová Lov bez výrobního čísla s domácí úpravou závěru

Vzhledem ke skutečnosti, že šetřením nebyla zjištěna osoba vlastníka nalezené věci, doručuje se mu oznámení o jejím nálezu, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 správního řádu, veřejnou vyhláškou. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění majitele věcí.

Vlastník shora uvedených věcí se může přihlásit v místě jejich uložení, na adrese Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Pardubice, J. Zajíce 946, 530 12 Pardubice, v úřední dny pondělí nebo středa od 08:00 hod do 12:00 hod a od 12:30 hod do 17:00 hod.

Poučení:  

Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Pardubice, J. Zajíce 946, 530 12 Pardubice. Nepřihlásí-li se vlastník ve stanovené lhůtě, připadne zbraň podle § 68 odst. 3 zákona o zbraních do vlastnictví státu.

                                                                                                                                                                                   npor. Miloš ZÁLESKÝ, DiS.
                                                                                                                                                                                   vedoucí kontaktního místa

Vyvěšeno dne: 27.11.2025
Sejmuto dne: 27.05.2026 

