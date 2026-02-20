Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Veřejná vyhláška - oznámení o nálezu zbraně, Valašské Meziříčí

Č. j. KRPZ-131924-3/ČJ-2025-1515IZ-SAR 

Vsetín 17. února 2026
Počet stran: 2

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

Policie  České  republiky,  Krajské  ředitelství  policie  Zlínského  kraje,  Odbor  služby  pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Vsetín, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a odst. 2 správního řádu, vydává

OZNÁMENÍ

Dne 4. 12. 2025 v katastru obce Valašské Meziříčí, v domě č. p. 192 byla nalezena:

- expanzní zbraň - výrobce: Kora Brno, vzor: 007, ráže: 9 mm R Knall, výrobní číslo: 304757.

Vzhledem k tomu, že provedeným šetřením Policií České republiky, Obvodním oddělením policie Valašské Meziříčí, nebyl do dnešního dne 17.2.2026 zjištěn vlastník uvedené zbraně a střeliva, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a odst. 2 správního řádu, se vyhlašuje doručení písemnosti o nálezu věcí jejímu vlastníku veřejnou vyhláškou. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možností ke zjištění majitele. Tato písemnost je zveřejněna i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: 
http.//www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-zlk-o-nas-uredni-deska.aspx.

Poučení: Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 12 měsíců na úřední desce Policie České republiky,  Krajského  ředitelství  policie  Zlínského  kraje,  Územního  odboru  Vsetín.    V souladu s ustanovením § 116 odst. 3 zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů, nepřihlásí-li se vlastník nalezené zbraně, střeliva a příslušenství v době  vyvěšení, připadá nález do vlastnictví státu.

Písemnost vyvěšena na úřední desce dne: 20.2.2026 Písemnost zveřejněna na internetových stránkách MV:
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-zlk-o-nas-uredni-deska.aspx dne 20.2.2026
Písemnost bude vyvěšena do: 22.2.2027.

Zpracoval:
nprap. Ing. Jakub Šarman, tel. 974680301

npor. Bc. Edita Maňáková
komisař
 

Vyvěšeno dne: 20.02.2026
Sejmuto dne: 22.02.2027

