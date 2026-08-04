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Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OZNÁMENÍ O NÁLEZU ZBRANĚ - poplašná a signalizační zbraň, výrobce Umarex, vzor Champion, ráže 9 mm Blanc, výr. č. 529340

Č. j. KRPJ-92595-2/ČJ-2026-1607IZ 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
​kontaktní místo Jihlava

Č. j. KRPJ-92595-2/ČJ-2026-1607IZ

                                 Jihlava 03. srpna 2026 

OZNÁMENÍ  NÁLEZU ZBRANĚ A STŘELIVA

-           poplašná a signalizační zbraň, výrobce Umarex, vzor Champion, ráže 9 mm Blanc, výr. č. 529340.

K nálezu výše uvedené zbraně došlo v chatové oblasti u Třeště v chatě s ev. č. E133.

Uvedená zbraň bude uložena po dobu 12 měsíců v úschově na Krajském ředitelství policie kraje Vysočina, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktním místě Jihlava, Wolkerova 4448/37.

Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadá nalezená zbraň podle § 116 odst. 2 písm. b) zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, do vlastnictví státu.      

npor. Ing. Bohumila Vlčková
komisař

Wolkerova 4448/37
586 01 Jihlava
Tel.:+420 974 266 300
e-mail: ji.oszbm@pcr.cz

Vyvěšeno dne: 04.08.2026
Sejmuto dne: 04.08.2027

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