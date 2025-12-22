Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o nálezu zbraně- plynová zbraň

Č. j. KRPM-46868-6/ČJ-2025-1412IZ 

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Kontaktní místo Prostějov

Č. j. KRPM-46868-6/ČJ-2025-1412IZ

Prostějov 22. prosince 2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Kontaktní místo Prostějov, (dále jen správní  orgán) jako místně a věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 a § 74 odst. 2, písm. b) a odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o zbraních"),

o z n a m u j e

dle ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), že dne 18.2.2025 byla v kú Vranovice - Kelčice u dálnice D 46 nalezena zbraň:

- plynová zbraň na stlačený CO2,

která je uložena na Policii České republiky, Krajské ředitelství Olomouckého kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Kontaktní místo Prostějov, na adrese A. Krále 3 Prostějov.

Vzhledem k tomu, že nebyl zjištěn vlastník věci, oznamuje se její nález v souladu s ustanovením § 25 odst. 1,2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.

Poučení:

Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce Policii České republiky, Krajské ředitelství Olomouckého kraje. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 1045 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 68 odst. 3 zákona o zbraních.

Nepřihlásí-li se vlastník v zákonem stanovené lhůtě, připadá nalezená zbraň do vlastnictví státu.

npor. Bc. Jiří Štvrtecký, DiS.
vedoucí kontaktního místa


Vyvěšeno dne 22.12.2025
Sejmuto dne 23.06.2026

