Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Veřejná vyhláška, oznámení o nálezu zbraně - pistole samonabíjecí, zn. WALTHER, v.č. 187206W

Č. j. KRPZ-117893-4/ČJ-2025-15051Z-LMA 

Zlín 8. prosince 2025
Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, jako věcně a místně příslušný orgán dle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění (dále jen „správní řád") s odkazem na ustanovení § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních"), ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1, 2 správního řádu

o z n a m u j e

nález: 1 ks PISTOLE SAMONABÍJECÍ,  značka výrobce WALTHER, model PP, ráže 7,65 Browning, výrobní číslo 187206W včetně zásobníku, silná koroze kovových částí.

K nálezu došlo dne 27. října 2025 při vyklízení v půldomku na adrese Podvesná X, č. p. 5232, v katastru města Zlín.

V souladu s ustanovením  §  68  odst.  3  zákona  o zbraních  bude  nalezená  zbraň  uložena v režimovém skladu na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečností materiál, kontaktní místo Zlín po dobu 6 měsíců ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky. Nepřihlásí-li se její vlastník v této lhůtě, připadá nalezená zbraň do vlastnictví státu.

Tato písemnost je současně zveřejňována způsobem umožňujícím dálkový přístup, na internetové adrese http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-zlk-o-nas-uredni-deska.aspx/.

Oprávněná úřední osoba:
npor. Bc. Lea Pipišová, v. r. komisař

Vyvěšeno dne: 08.12.2025
Sejmuto dne: 23.12.2025

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 