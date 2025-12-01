Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Veřejná vyhláška, oznámení o nálezu zbraně - pistole samonabíjecí, zn. WALTHER, v.č. 187206W
Č. j. KRPZ-117893-4/ČJ-2025-15051Z-LMA
Zlín 8. prosince 2025
Počet stran: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, jako věcně a místně příslušný orgán dle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění (dále jen „správní řád") s odkazem na ustanovení § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních"), ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1, 2 správního řádu
o z n a m u j e
nález: 1 ks PISTOLE SAMONABÍJECÍ, značka výrobce WALTHER, model PP, ráže 7,65 Browning, výrobní číslo 187206W včetně zásobníku, silná koroze kovových částí.
K nálezu došlo dne 27. října 2025 při vyklízení v půldomku na adrese Podvesná X, č. p. 5232, v katastru města Zlín.
V souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona o zbraních bude nalezená zbraň uložena v režimovém skladu na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečností materiál, kontaktní místo Zlín po dobu 6 měsíců ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky. Nepřihlásí-li se její vlastník v této lhůtě, připadá nalezená zbraň do vlastnictví státu.
Tato písemnost je současně zveřejňována způsobem umožňujícím dálkový přístup, na internetové adrese http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-zlk-o-nas-uredni-deska.aspx/.
Oprávněná úřední osoba:
npor. Bc. Lea Pipišová, v. r. komisař
Vyvěšeno dne: 08.12.2025
Sejmuto dne: 23.12.2025