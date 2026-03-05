Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o nálezu zbraně - pistole samonabíjecí, zn. BBM, vz. 315 AUTO
Č. j. KRPM-139691-7/ČJ-2025-1405IZ
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Kontaktní místo Olomouc
Olomouc 5. března 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení Olomouc věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 116 odst. 1, věta první, zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu (dále jen „zákon o zbraních“) a jako věcně a místně příslušný správní orgán, ve smyslu § 10 a § 11 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
o z n a m u j e
veřejnou vyhláškou vydanou podle § 25 odst. 1, 2 správního řádu, uložení nalezené zbraně
- nekompletní poškozená poplašná a signální zbraň-pistole samonabíjecí, zn. BBM, vz. 315 AUTO, r. 8 mm Knall, 1 ks poškozeného zásobníku,
která byla nalezena dne 12.10. 2025 v Olomouci-Slavoníně poblíž rybníku Hamrys a následně uložena na Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - oddělení správního řízení, na adrese Sokolská 481/52, Olomouc, neboť šetřením Policie České republiky nebyl zjištěn vlastník výše uvedené zbraně.
Poučení:
Vyhláška bude vyvěšena po dobu 12 měsíců na úřední desce Policie České republiky, tř. Kosmonautů 189/10, Olomouc. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 1045 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 116 zákona o zbraních.
Nepřihlásí-li se jejich vlastník v této lhůtě, připadá nalezená zbraň do vlastnictví státu.
kpt. Bc. Libor Šikl
vrchní komisař
Vyvěšeno dne: 05.03.2026
Sejmuto dne: 06.03.2027